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    Суспільство

    Тимошенко оголосила, що фракція «Батьківщина» повертається з самоізоляції

    • Розсилка
    Тимошенко повідомила, що її&nbsp;команда відновлює роботу за звичним графіком - Тимошенко оголосила, що фракція «Батьківщина» повертається з самоізоляції
    Тимошенко повідомила, що її команда відновлює роботу за звичним графіком

    ПЛР-тестування не виявило хворих коронавірусом серед депутатів «Батьківщини», крім Мейдича, - Тимошенко

    Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко повідомила, що результати тестів на коронавірус усіх народних депутатів, крім Олега Мейдича, виявилися негативними. Про це Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook.

    «Самоізоляцію завершено − «Батьківщина» повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після підтвердження COVID-19 у нашого колеги, негативні. Наша команда відновлює роботу за звичним графіком. Олегу Мейдичу бажаємо якнайшвидшого одужання», – написала Тимошенко.

    Як повідомлялося, 20 травня Тимошенко повідомила, що в її однопартійця Олега Мейдича діагностували коронавірус. Після цього фракція пішла на ізоляцію до отримання результатів тестування на Covid-19.

    До відома, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.

    З 25 травня розпочався другий етап пом’якшення карантину.

    Водночас, у МОЗ повідомляли, що з 22 травня три області Буковина, Волинь та Рівненщина не перейдуть до другого етапу виходу з карантину через реєстрацію великої кількості інфікованих коронавірусом.  Відзначалося, що ці області повинні виходити з карантину у п'ять етапів, цей вихід відбуватиметься адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації в областях.

    Юлія Тимошенко Батьківщина Рівненщина Facebook карантин уряд фракція коронавірус
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