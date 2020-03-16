Як працюватиме метро під час карантину в Києві



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У метрополітені радять киянам за можливості лишатися вдома

Київський метрополітен працює у звичайному режимі з посиленими заходами дезінфекції.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

У підземці запроваджено режим посиленої дезінфекції інфраструктури:

дезінфекція проводиться 2 рази на день на станціях (підлога, поручні ескалаторів, касові вікна, ручки дверей

дезінфекція поїздів перед видачею на лінію в депо

засіб для дезінфекції Тентамін, Тентамін+, Біолонг, Антихлор

працівникам, які безпосередньо контактують з пасажирами, рекомендовано масочний режим

машиністи проходять огляд перед зміною, при погіршенні самопочуття всі інші працівники мають повідомити

для пасажирів розміщено інформацію у кожному вестибюлі з рекомендаціями МОЗ

проводиться аудіоінформування щодо рекомендаційного масочного режиму

Також у метрополітені нагадали, що найефективнішими є прості речі:

за можливості лишатися вдома

мити руки

користуватися маскою у громадських місцях (магазин, громадський транспорт, тощо)

звертатися до сімейного лікаря у разі виявлення симптомів

слідкувати за загальним станом здоров'я, харчуванням, режимом дня

У разі змін у роботі підземки у метрополітені будуть інформувати пасажирів.

Як повідомлялося, столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

з 17 березня у Києві максимально обмежується:

пересування людей між Києвом та іншими населеними пунктами України

проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян

робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі

не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Тимчасово призупиняється і робота:

спортивних комплексів і залів

закладів побутового обслуговування населення: СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших

розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

Що стосується громадського транспорту, то столична влада поки що не обмежує користування ним.

«Але сподіваємося на свідомість киян, що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезінфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це – ваша безпека і безпека оточуючих людей», – підкреслив мер Києва.