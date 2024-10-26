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Тренер з бойового гопака і солдат тероборони. Згадаймо Івана Підгурського

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Тренер з бойового гопака і солдат тероборони. Згадаймо Івана Підгурського
Вже у січні 2022 року Іван попереджав дружину, що у разі початку великої війни піде у військо
колаж: glavcom.ua

Іван Підгурський брав участь у визволенні Харківщини. Пізніше – захищав Донеччину

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Підгурського. 

Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку Іван Підгурський (позивний Сірко) з побратимами потрапили під мінометний обстріл. Від отриманих травм чоловік загинув. Це сталося 15 липня 2023 року поблизу міста Бахмут.

Герой народився 25 квітня 1980 року у селі Цигани на Тернопільщині. Батько працював на залізниці, мати була вчителькою початкових класів. Після закінчення школи Іван здобув фах столяра. Потім проходив строкову військову службу. Після неї продовжив навчання в Івано-Франківську та Львові. Закінчив Львівський університет фізкультури і спорту, працював вчителем у школі.

За свою тренерську кар’єру чоловік виховав цілі покоління спортсменів, частина з яких зараз воює в лавах ЗСУ
За свою тренерську кар’єру чоловік виховав цілі покоління спортсменів, частина з яких зараз воює в лавах ЗСУ
фото Карина Підгурська

Іван Підгурський познайомився з бойовим гопаком у часи роботи вчителем фізкультури у школі на Тернопільщині. Поїхав на навчання до Львова, тренувався та проходив різні вишколи. А коли повернувся, то вирішив передавати свої знання молодшому поколінню.

Спочатку викладав бойовий гопак у Борщеві на Тернопільщині, а у 2007 році переїхав до Чернівців і тут заснував першу школу бойового гопака. Зараз ця школа має ім’я свого засновника і тренера Івана Підгурського, який у складі 107-ї бригади ТрО боровся із російськими окупантами та загинув під час виконання бойового завдання біля села Богданівка Бахмутського району.

У школі бойового гопака Іван поширював серед молоді патріотичні ідеї національної єдності
У школі бойового гопака Іван поширював серед молоді патріотичні ідеї національної єдності
фото Карина Підгурська

«Раніше я займався східними єдиноборствами, рукопашним боєм, маю другий розряд із тхеквондо. Але ніяк не міг знайти щось своє, усе це мені нагадувало балет. А потім дізнався про бойовий гопак і відтоді розпочав ним займатися», – розповідав про себе чоловік.

До Чернівців Іван Підгурський переїхав на запрошення свого знайомого, який хотів організувати школу бойового гопака
До Чернівців Іван Підгурський переїхав на запрошення свого знайомого, який хотів організувати школу бойового гопака
фото Карина Підгурська

До Чернівців Іван Підгурський переїхав на запрошення свого знайомого, який хотів організувати школу бойового гопака. Спочатку тут займалися двоє діток, а за кілька років приходили вже десятки вихованців. За словами самого тренера, український гопак – це не просто танець. У ньому закодовані бойові елементи. Також під час занять він поширював серед молоді патріотичні ідеї національної єдності.

З майбутньою дружиною Кариною Іван Підгурський познайомився у соцмережах. Через місяць спільного проживання Іван зробив жінці пропозицію.

Іван та Карина Підгурські
Іван та Карина Підгурські
фото Карина Підгурська

«Іван був дуже сильний характером. Він був чесний, правдивий, вольовий, завжди йшов до своєї мети. Він виріс у сім’ї вчителів, сам мав педагогічну освіту. Його дуже поважали учні, батьки дітей. Адже він був різностороннім, брав участь у різних заходах, які прославляють нашу країну, не дають забути про те, що ми українці, що потрібно змалечку прищеплювати любов до України», – пригадує Карина Підгурська.

Згодом у подружжя народилися діти. Найстаршому синові Івана зараз 11 років, ще одному – вісім років. А наймолодшій донечці – п'ять років.

Іван Підгурський з найменшою донечкою
Іван Підгурський з найменшою донечкою
фото Карина Підгурська, Facebook

Дружина розповідає, що її чоловік був фанатично закоханий у свою справу. Були періоди, коли школа бойового гопака не приносила доходу в сімейний бюджет, але Іван ніколи не кидав справу: навчав вихованців, возив їх на різноманітні змагання, турніри. Він любив свою роботу, а ця робота уже несла любов до України, до патріотичного.

«Іван виховав цілі покоління дітей, які уже своїх діток водять на бойовий гопак. Після загибелі Івана його учні з різних куточків телефонували зі словами підтримки. Багато з них зараз воюють на найгарячіших напрямках. Коли мені повернули речі мого чоловіка, я бачила його переписку з учнями. Він залишався для них наставником і під час війни, вони просили у нього і військових порад. Іван нікому не відмовляв – підказував, підтримував, допомагав», – зауважує дружина загиблого військового.

Вона розповідає, що Іван Підгурський почав відчувати наближення повномасштабної війни ще з початку 2022 року. Вже у січні він попереджав дружину, що в разі початку великої війни піде у військо.

«Я була, звісно, проти. У нас троє дітей, я сама. Його батьки померли, моєї мами вже також немає. Тому великої підтримки у нас не було. Але він сказав, що мусить піти воювати. Він казав мені: «Якщо зараз цю війну не закінчити, то Тимур і Міша, наші сини, її продовжать». У нього був складений рюкзак, екіпірування ще задовго до 24 лютого», – додає Карина Підгурська.

Іван разом зі ще двома знайомими записався у Чернівецьку тероборону на початку лютого 2024 року. Після початку повномасштабного вторгнення йому зателефонували із підрозділу, і він пішов захищати країну. Став кулеметником 107 бригади ТрО. Тривалий час вони навчалися на території Буковини. Потім їхній підрозділ перемістився на Харківський напрямок. Іван брав участь у визволенні Харківщини. Пізніше – захищав Донеччину.

«Перед останнім виїздом ми з ним спілкувалися до пізньої ночі. Була дуже сильна тривога у нас обох. Бо нам напередодні снилися наші покійні батьки. Він сказав, що дуже нас сильно любить, і запевняв, що через один чи два дні повернеться з бойового завдання. Я заплакала тоді, але він мене заспокоїв і пообіцяв, що повернеться живим. Та не дотримався обіцянки…», – ледве стримуючи сльози, каже дружина загиблого героя.

А вранці жінка прочитала три останні короткі повідомлення від Івана. Він написав, що всі сплять, а він ніяк не може заснути. Іншим повідомленням – що дуже любить дружину і дітей, а потім – що вони виїжджають.

Захисник України Іван Підгурський
Захисник України Іван Підгурський
фото Карина Підгурська

Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку Іван Підгурський з побратимами потрапили під мінометний обстріл. Від отриманих травм чоловік загинув. Це сталося 15 липня 2023 року.

«Прилетіла міна, посікла уламками. Відстань до наших була чотири кілометри. Швидкої евакуації не вийшло. В Івана були важкі поранення, пробита грудна клітина, пневмоторакс. Я намагався допомогти йому відновити дихання. Але ситуація була критична, ворожа артилерія продовжувала обстріл. І через якийсь час Іван затих», – пригадує його побратим Андрій Дашкевич, який того дня втратив ногу.

Рідні прощаються із захисником України
Рідні прощаються із захисником України
фото Карина Підгурська, Facebook
Могила захисника Івана Підгурського
Могила захисника Івана Підгурського
фото Карина Підгурська, Facebook

Поховали Івана Підгурського у Чернівцях на кладовищі у мікрорайоні Ленківці, як просив за життя сам військовий.

Іван Підгурський мав нвгороди: медаль «За визволення Харківської області» та медаль «За заслуги перед Буковиною»
Іван Підгурський мав нвгороди: медаль «За визволення Харківської області» та медаль «За заслуги перед Буковиною»

На честь загиблого у Чернівцях перейменували вулицю та провулок Остапа Вільшини.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці Україна хвилина мовчання пам'ять

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Тренер з бойового гопака і солдат тероборони. Згадаймо Івана Підгурського
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