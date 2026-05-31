Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Офіцерка Нацгвардії назвала головну проблему мобілізації в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Офіцерка Нацгвардії назвала головну проблему мобілізації в Україні
Стояти осторонь процесів оборони під час повномасштабної війни неприпустимо для жодного громадянина
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Військова впевнена, що ставлення громадян до виконання свого конституційного обов'язку потребує корекції

Процес мобілізації в Україні залишається однією з найгостріших та найважливіших тем для суспільства. Останнім часом у соціальних мережах та медіапросторі дедалі частіше з'являються нарікання на методи призову та випадки порушення прав громадян. І ця проблема вимагає вирішення. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповіла офіцерка Національної гвардії України Маргарита Омеляненко.

На переконання представниці Нацгвардії, більшість конфліктів та страхів навколо територіальних центрів комплектування (ТЦК) виникають через брак чіткої та прозорої комунікації.

«Питання проблеми з ТЦК і мобілізацією насамперед пов’язані із невідомістю. Тобто людина, наприклад, не розуміє, куди вона йде, нащо вона йде. Підготовка БЗВП (базової загальновійськової підготовки) – це страшні нереальні умови, які не навчають реальній війні, яка є на полі бою. Це все можна вирішити насправді – і ставленням ТЦК, яке є до людей, і ставленням людей, яке є до ТЦК», – наголосила офіцерка.

Маргарита Омеляненко додала, що для неї це надзвичайно болюче питання, адже наявні протиріччя та скандальні інциденти штучно роз’єднують українців у часи, коли нація, навпаки, мала б демонструвати максимальну єдність. Офіцерка підкреслила, що однаково обурена як неправомірними діями та силовими затриманнями з боку окремих представників ТЦК, так і проявами повного несприйняття мобілізації з боку частини суспільства.

Військова впевнена, що ставлення громадян до виконання свого конституційного обов'язку також потребує корекції. Кожен, хто ідентифікує себе українцем, має усвідомлювати відповідальність за захист власної держави.

При цьому залученість до оборони країни не обов'язково має означати перебування безпосередньо в окопі. Якщо людина приносить максимальну користь на своєму робочому місці – в економіці, волонтерстві чи критичній інфраструктурі – і системно допомагає війську, такий підхід є абсолютно виправданим. Головне – це задіяність кожного громадянина певною мірою. Стояти осторонь процесів оборони під час повномасштабної війни неприпустимо для жодного громадянина.

Нагадаємо, Сухопутні війська Збройних Сил України запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки у шести навчальних центрах. Зміни розроблено на основі досвіду 151-го навчального центру з метою адаптації тренувань до умов сучасної війни. 

Як відомо, в Україні набувають чинності оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників, які покликані суттєво посилити контроль за наданням відстрочок від мобілізації. Нововведення кардинально змінюють підходи до формування списків та квот на підприємствах, проте вже зараз викликають серйозне занепокоєння серед представників бізнесу та провідних юристів. 

Читайте також:

Теги: ТЦК правила мобілізація Нацгвардія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові правила не стосуються найвищих посадових осіб держави та ключових керівників
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
6 травня, 20:01
Українська влада готує масштабну реформу військової служби та оновлену систему бойових виплат для захисників
Контракти з чіткими термінами служби та нові виплати: ЗМІ повідомили деталі армійської реформи
11 травня, 09:34
Депутат планує запропонувати парламенту посилити заходи контролю за чоловіками, які виїжджають за кордон і не повертаються
Нардеп анонсував нові обмеження під час мобілізації
9 травня, 16:48
Чоловік наразі перебуває у вкрай важкому стані, до того – був у комі
У Дніпрі чоловік після зустрічі з працівниками ТЦК опинився в комі. За офіційною версією, він сам упав та вдарився
9 травня, 17:59
Списки на працівників, яких потрібно забронювати, подаються через «Дію»
Робота з бронюванням в Україні: які спеціалісти найбільше потрібні під час війни
10 травня, 16:35
За словами Паліси, наразі питання зниження мобілізаційного віку не розглядається
Реформа мобілізації. Заступник Буданова розповів, чи чекати зниження призовного віку
19 травня, 09:18
Ділка затримали після того, як «клієнт» передав його гроші
«Друга група» за $25 тис. Затримано підприємця, який продавав ухилянтам інвалідність
19 травня, 13:18
Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11 раунді
Верховен не визнає поразку від Усика і оскаржить нокаут
25 травня, 04:40
Нові правила відстрочки від мобілізації 2026
Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році: повний перелік та нові правила
27 травня, 09:16

Суспільство

Офіцерка Нацгвардії назвала головну проблему мобілізації в Україні
Офіцерка Нацгвардії назвала головну проблему мобілізації в Україні
Загинув у ДТП під час виконання бойового завдання. Згадаймо Костянтина Ковбаснюка
Загинув у ДТП під час виконання бойового завдання. Згадаймо Костянтина Ковбаснюка
Державні та міжнародні свята у червні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Державні та міжнародні свята у червні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
Дощі з грозами накриють окремі області України: погода на 31 травня 2026 року
Дощі з грозами накриють окремі області України: погода на 31 травня 2026 року
Блакитний Місяць зійшов над Україною: наступного разу – у 2053-му
Блакитний Місяць зійшов над Україною: наступного разу – у 2053-му

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua