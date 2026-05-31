Офіцерка Нацгвардії назвала головну проблему мобілізації в Україні

Військова впевнена, що ставлення громадян до виконання свого конституційного обов'язку потребує корекції

Процес мобілізації в Україні залишається однією з найгостріших та найважливіших тем для суспільства. Останнім часом у соціальних мережах та медіапросторі дедалі частіше з'являються нарікання на методи призову та випадки порушення прав громадян. І ця проблема вимагає вирішення. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповіла офіцерка Національної гвардії України Маргарита Омеляненко.

На переконання представниці Нацгвардії, більшість конфліктів та страхів навколо територіальних центрів комплектування (ТЦК) виникають через брак чіткої та прозорої комунікації.

«Питання проблеми з ТЦК і мобілізацією насамперед пов’язані із невідомістю. Тобто людина, наприклад, не розуміє, куди вона йде, нащо вона йде. Підготовка БЗВП (базової загальновійськової підготовки) – це страшні нереальні умови, які не навчають реальній війні, яка є на полі бою. Це все можна вирішити насправді – і ставленням ТЦК, яке є до людей, і ставленням людей, яке є до ТЦК», – наголосила офіцерка.

Маргарита Омеляненко додала, що для неї це надзвичайно болюче питання, адже наявні протиріччя та скандальні інциденти штучно роз’єднують українців у часи, коли нація, навпаки, мала б демонструвати максимальну єдність. Офіцерка підкреслила, що однаково обурена як неправомірними діями та силовими затриманнями з боку окремих представників ТЦК, так і проявами повного несприйняття мобілізації з боку частини суспільства.

Військова впевнена, що ставлення громадян до виконання свого конституційного обов'язку також потребує корекції. Кожен, хто ідентифікує себе українцем, має усвідомлювати відповідальність за захист власної держави.

При цьому залученість до оборони країни не обов'язково має означати перебування безпосередньо в окопі. Якщо людина приносить максимальну користь на своєму робочому місці – в економіці, волонтерстві чи критичній інфраструктурі – і системно допомагає війську, такий підхід є абсолютно виправданим. Головне – це задіяність кожного громадянина певною мірою. Стояти осторонь процесів оборони під час повномасштабної війни неприпустимо для жодного громадянина.

Нагадаємо, Сухопутні війська Збройних Сил України запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки у шести навчальних центрах. Зміни розроблено на основі досвіду 151-го навчального центру з метою адаптації тренувань до умов сучасної війни.

Як відомо, в Україні набувають чинності оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників, які покликані суттєво посилити контроль за наданням відстрочок від мобілізації. Нововведення кардинально змінюють підходи до формування списків та квот на підприємствах, проте вже зараз викликають серйозне занепокоєння серед представників бізнесу та провідних юристів.