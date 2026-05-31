Дощі з грозами накриють окремі області України: погода на 31 травня 2026 року

Вікторія Літвінова
Синоптики прогнозують дощі та грози, вночі і вранці на сході – туман
Вдень у столиці температура не перевищить 13–15°

Сьогодні, 31 травня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Очікуються невеликі дощі, вдень у північно-східній частині, на Закарпатті та Прикарпатті – помірні короткочасні, у східних областях подекуди грози. Вночі та вранці на сході й північному сході країни місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 4–9°, вдень 12–17°; у західних та Одеській областях вночі 8–13°, вдень 16–21°.

У неділю, 31 травня, у Києві хмарність мінлива, очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 4–9°, вдень 12–17°; у Києві вночі 7–9°, вдень 13–15°.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується мінлива погода з дощами та грозами. Прохолодне повітря зі Скандинавії утримує температуру в межах норми або й нижче неї.

До слова, поки спека б'є рекорди у Європі, Україна залишається осторонь температурних аномалій.

