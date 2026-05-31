Державні та міжнародні свята у червні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Скільки буде робочих днів у першому місяці літа

Червень 2026 року в Україні – це час початку літа та місяць, багатий на визначні державні, національні та професійні дати.

Цьогоріч червень наповнений важливими подіями, головною серед яких є День Конституції України – фундаментальне свято нашої суверенності та правової ідентичності.

«Главком» публікує актуальний перелік свят та виробничий календар на червень 2026 року.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за червень

У червні 2026 року, який має 30 календарних днів, українці продовжують працювати в умовах правового режиму воєнного стану. Відповідно до чинного законодавства, додаткові вихідні дні за державні свята, що припадають на будні, не надаються, а вихідні, що збігаються зі святами, не переносяться.

Робочі дні (пн–пт): 1–5, 8–12, 15–19, 22–26, 29–30 червня (всього 22 робочих дні).

1–5, 8–12, 15–19, 22–26, 29–30 червня (всього 22 робочих дні). Вихідні дні (сб–нд): 6–7, 13–14, 20–21, 27–28 червня (всього 8 вихідних днів).

Зверніть увагу: згідно із законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», державні свята не створюють додаткових вихідних. Через це неділя 28 червня (День Конституції України) не передбачає перенесення вихідного дня на понеділок, 29 червня. Цей день буде звичайним робочим днем за стандартним графіком.

Важливі свята в Україні у червні 2026 року

22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

– День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 28 червня – День Конституції України.

На червень припадає чимало професійних та міжнародних подій: