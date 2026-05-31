Державні та міжнародні свята у червні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Максим Бурич
колаж: glavcom.ua
Скільки буде робочих днів у першому місяці літа

Червень 2026 року в Україні – це час початку літа та місяць, багатий на визначні державні, національні та професійні дати.

Цьогоріч червень наповнений важливими подіями, головною серед яких є День Конституції України – фундаментальне свято нашої суверенності та правової ідентичності.

«Главком» публікує актуальний перелік свят та виробничий календар на червень 2026 року.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за червень

У червні 2026 року, який має 30 календарних днів, українці продовжують працювати в умовах правового режиму воєнного стану. Відповідно до чинного законодавства, додаткові вихідні дні за державні свята, що припадають на будні, не надаються, а вихідні, що збігаються зі святами, не переносяться.

  • Робочі дні (пн–пт): 1–5, 8–12, 15–19, 22–26, 29–30 червня (всього 22 робочих дні).
  • Вихідні дні (сб–нд): 6–7, 13–14, 20–21, 27–28 червня (всього 8 вихідних днів).

Зверніть увагу: згідно із законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», державні свята не створюють додаткових вихідних. Через це неділя 28 червня (День Конституції України) не передбачає перенесення вихідного дня на понеділок, 29 червня. Цей день буде звичайним робочим днем за стандартним графіком.

Важливі свята в Україні у червні 2026 року

  • 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
  • 28 червня – День Конституції України.

На червень припадає чимало професійних та міжнародних подій:

  • 1 червня – Всесвітній день батьків.
  • 4 червня – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії.
  • 5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища.
  • 6 червня – День журналіста в Україні.
  • 8 червня – Всесвітній день океанів.
  • 9 червня – Міжнародний день друзів.
  • 12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею.
  • 14 червня – Всесвітній день донора крові.
  • 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.
  • 19 червня – День фермера; Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту.
  • 20 червня – Всесвітній день біженців.
  • 21 червня – День батька; День літнього сонцестояння.
  • 23 червня – День державної служби ООН.
  • 25 червня – Міжнародний день моряка; День митної служби України.
  • 26 червня – Міжнародний день на підтримку жертв катувань.
  • 27 червняВсесвітній день рибальства; Міжнародний день мікро-, малих і середніх підприємств.
  • 30 червня – Міжнародний день астероїда.

