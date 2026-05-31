Загинув у ДТП під час виконання бойового завдання. Згадаймо Костянтина Ковбаснюка

Ірина Міллер
У перші дні повномасштабної війни Костянтин Ковбаснюк записався до місцевої тероборони
колаж: glavcom.ua
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Костянтина Ковбаснюка.

Захисник Костянтин Ковбаснюк на псевдо Комок помер 4 травня 2025 року в місті Буринь Сумської області. Коли виконував бойове завдання, стався нещасний випадок – ДТП, що обірвала життя воїна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».  

Костянтин народився 21 січня 1988 року в Чернівцях. Після школи закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – здобув фах географа. Захоплювався туризмом і спелеологією. Працював промисловим альпіністом. Був співвласником магазину з продажу та ремонту велосипедів, сноубордів і лиж. 

Друзі згадують Костю як веселого, активного, щирого товариша. Він завжди умів порадити і підтримати, коли до нього зверталися по допомогу.

У перші дні повномасштабної війни Костянтин Ковбаснюк разом зі своїм старшим братом Іваном записався до місцевої територіальної оборони. Служив у 92-му батальйоні 107-ї окремої бригади територіальної оборони. Допомагав звільняти Харківщину у 2022 році. Пізніше виконував завдання на Бахмутському напрямку. Саме там у жовтні 2023 року чоловік отримав кульове поранення в обличчя.

фото: платформа пам’яті «Меморіал»

Після лікування і реабілітації у Чернівцях чоловік знову вирушив на фронт. Воював на Сумському напрямку. Побратими відгукувалися про нього із теплотою.

«Костя був «клеєм» нашого підрозділу. Під час такого тривалого перебування в одному колективі у нас бували всілякі суперечки. Але заходив Костя у бліндаж – і всіх заспокоював та виводив на позитив, – розповів у коментарі «Укрінформу» військовий Леонід Прокопчук.

фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Костя був для мене силою та опорою. Навіть за три роки на фронті він активно брав участь у нашому з донькою житті. Щодня, коли мав змогу, ми зідзвонювалися – і це ставало острівцем спокою для мене», – написала дружина Уляна.

За службу та відданість захисника відзначили відзнакою командира «За сумлінну службу», медаллю «За участь в боях «Бахмутський рубіж».

фото: платформа пам’яті «Меморіал»

Костянтина Ковбаснюка поховали в Чернівцях на Центральному кладовищі. У нього залишилися дружина, донька, батьки, брат і сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

