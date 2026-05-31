Блакитний Місяць зійшов над Україною: наступного разу – у 2053-му

Місяць перебуває поблизу найвіддаленішої від Землі точки своєї орбіти
Повня збігається з мікроповнею: Місяць виглядатиме трохи меншим за звичайний, а поруч із ним яскравітиме зірка Антарес

У ніч із 30 на 31 травня над Україною зійшов рідкісний «блакитний місяць» – друга повня за один календарний місяць, яка цього разу збіглася з мікроповнею. Наступного разу таке поєднання стане можливим лише у 2053 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ScienceAlert.

Що таке блакитний місяць і мікроповня

«Блакитний місяць» – це народна назва другої повні в одному календарному місяці. Явище не означає, що супутник змінить колір: назва відображає його рідкість і походить від англійського виразу once in a blue moon – «раз на блакитний місяць», тобто вкрай рідко.  

Ця повня також є мікроповнею: Місяць перебуває поблизу найвіддаленішої від Землі точки своєї орбіти – на відстані близько 406 135 кілометрів. Через це він виглядає трохи меншим і менш яскравим, ніж зазвичай, хоча різниця для неозброєного ока майже непомітна.

Що побачать українці в небі

Поруч із Місяцем можна розгледіти червону зірку Антарес у сузір'ї Скорпіона – орієнтир для любителів астрономії. Спеціального обладнання не потрібно: за ясної погоди повня добре видна неозброєним оком, але бінокль або телескоп дадуть змогу роздивитися деталі.

Поєднання «блакитного місяця» та мікроповні трапляється вкрай рідко. Вчені пояснюють явище простою астрономічною механікою і не вбачають у ньому жодного прихованого сенсу, попри те що деякі астрологи вважають таку повню духовно значущою подією.

Нагадаємо, у серпні 2024 року над Україною також спостерігали блакитний місяць – тоді він поєднувався із супермісяцем і виглядав на 14% більшим та на 30% яскравішим за звичайний. До слова, у квітні 2025 року українці могли спостерігати рожевий місяць – мікроповню, коли Місяць перебував на максимальній відстані від Землі. 

