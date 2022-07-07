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  4. Горбачов у лікарні: політик – у критичному стані (фото)
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    Політика

    Горбачов у лікарні: політик – у критичному стані (фото)

    Горбачов перебуває на гемодіалізі - Горбачов у лікарні: політик – у критичному стані (фото)
    Горбачов перебуває на гемодіалізі
    фото: із соцмереж

    Експрезидент СРСР страждає на цукровий діабет та має проблеми з нирками

    Стан здоров’я 91-річного Михайла Горбачова, який був останнім комуністичним лідером Радянського Союзу, значно погіршився. Про це повідомив російській економіст Руслан Грінберг, який відвідав експрезидента СРСР у Центральній клінічній лікарні (ЦКЛ) Москви та опублікував відповідне фото.

    За його словами, через проблеми з нирками Горбачов перебуває на гемодіалізі, а також він страждає від цукрового діабету. Відвідавши хворого, Грінберг зауважив, що його справи «зовсім погані».

    На знімку видно, що вени у колишнього президента Радянського Союзу сині від множинних ін'єкцій, а сам він лежить на ліжку із протипролежневим матрацом. Тіло Горбачова сильно роздуте через проблеми з виведенням рідини.

    Михайло Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період з 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Крім того, він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР.

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    Теги: росія окупанти Михайло Горбачов війна Україна СРСР окупація діабет #stoprussia
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    Горбачов у лікарні: політик – у критичному стані (фото)