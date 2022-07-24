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    Соціум

    Стало відомо, як Михайло Горбачов відреагував на війну Росії проти України

    Горбачов засмучений через дії Путіна - Стало відомо, як Михайло Горбачов відреагував на війну Росії проти України
    Горбачов засмучений через дії Путіна
    фото з відкритих джерел

    Політик вважає, що Путін знищив його спадщину

    Журналіст Олексій Венедіктов, який є близьким другом першого та єдиного президента СРСР Михайла Горбачова, заявив, що той засмучений, бо Путін зруйнував справу його життя. Про це Венедіктов розповів в інтерв'ю Forbes Russia.

    «Я можу вам сказати, що він засмучений, звичайно, він розуміє (що відбувається). Це була справа його життя. Свободи – це справа Горбачова», – заявив журналіст, нагадавши про політику перебудови і гласності, яка передбачала, зокрема, свободу слова і віросповідання.

    Тепер же політикою Путіна вся ця «спадщина Горбачова», за словами журналіста, в РФ знищена. «Так що (Горбачов) може сказати зараз?» – резюмував він.

    Венедіктов також нагадав, що коли Горбачов очолював СРСР у 1985-1991 роках, у Європі було чотири тисячі військових із підрозділів Сил швидкого реагування НАТО.

    «Тепер НАТО оголосило, що до кінця наступного року тут буде 300 тисяч осіб», – сказав він. Журналіст додав, що це означає величезне зростання рівня загрози між Сходом і Заходом.

    Нагадаємо, стан здоров’я 91-річного Михайла Горбачова, який був останнім комуністичним лідером Радянського Союзу, значно погіршився. Через проблеми з нирками він перебуває на гемодіалізі, а також страждає від цукрового діабету.

    Михайло Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період з 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Крім того, він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР.

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    Теги: росія окупанти НАТО Михайло Горбачов війна путін Україна СРСР журналіст спадщина окупація Forbes #stoprussia
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    Стало відомо, як Михайло Горбачов відреагував на війну Росії проти України