Туреччина погодилася перейменувати вулицю в Анкарі на честь українського вченого

Прохання про зміну назви вулиці направило посольство України у Туреччині

Вулицю в Анкарі, де розташоване посольство України в Туреччині, назвуть іменем українського вченого Агатангела Кримського.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав експосол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Отримали позитивну відповідь турецької сторони на наше звернення щодо перейменування однієї з вулиць столиці на вулицю ім. Агатангела Кримського, 150-річчя з Дня народження якого ми відзначаємо цього року. Відтепер вулиця, на якій знаходиться наше Посольство, буде носити його ім’я. Залишилось завершити лише деякі формальності», – написав він.

Також, за словами посла, незабаром в центрі Анкари, в одній із найпрестижніших локацій столиці Туреччини, буде відкрито Український парк, який зараз перебуває на стадії впорядкування. Рішення місцевої влади про його створення також прийнято.

«Хочу щиро подякувати турецькій стороні за постійну підтримку та всебічне сприяння і допомогу, яку ми завжди відчуваємо. Отже, наша мета «Більше України в Туреччині» продовжує наповнюватися змістом», – написав Сибіга.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський 19 травня видав указ про звільнення посла в Туреччині. Цю посаду обіймав дипломат Андрій Сибіга.

Причини звільнення Сибіги з посади посла наразі невідомі. Інформації про те, хто стане українським послом в Туреччині замість Сибіги, також поки немає.

Нагадаємо, на початку квітня президент Зеленський провів перестановки в українському дипломатичному корпусі. Низка українських послів втратили посади.

Довідка: Агатангел Юхиимович Кримський (літературний псевдонім А. Хванько) народився 1871 року у Володимир-Волинському – помер 25 січня 1942 — український історик, мовознавець, вчений, орієнталіст, письменник і перекладач, поліглот, один з організаторів Академії наук України (1918). Український науковець походив з вихрещених кримських татар. У 1942 року став жертвою сталінського терору.