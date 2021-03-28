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    Думки вголос

    Заповіт Івана Ющука

    Український мовознавець, літературознавець, перекладач, громадський діяч, професор Іван Ющук - Заповіт Івана Ющука
    Український мовознавець, літературознавець, перекладач, громадський діяч, професор Іван Ющук

    Із відходом Івана Ющука пішла ціла епоха....

    Сьогодні помер відомий мовознавець та автор багатьох підручників з української мови Іван Ющук.

    Тоірк восени я спілкувалася з Іваном Пилиповичем. І мене щиро вразила його енергетика, життєлюбство, а найбільше - інтелігентність, незлобливість та виваженість.

    Спілкування з такими людьми завжди наповнює.

    Кілька важливих цитат з інтерв'ю із Іваном Ющуком:

    «Україна повинна у світовий прогрес, у світову цивілізацію внести своє. Якщо ми повторюватимемо американців чи росіян, то не будемо нікому потрібні, бо американці своє краще подають, а росіяни – своє. Наше ж буде плагіатом, а кожен плагіат – нікчемний».

    «Хочу налаштувати наших вчителів на те, щоб вони насамперед вчили дітей мислити, а не зубрили суфікси-префікси. Зараз світ такий, що треба в кожному випадку розв’язувати певне завдання».

    «Наша мова логічно побудована. Вона усно розвивається більш як півтори тисячі років. Якщо в українській мові є винятки, то вони пов’язані тільки з іншомовними словами. Через те не бажано засмічувати ними нашу мову, бо вони породжують винятки, які не пристосовані до нашої мови. Я намагаюся це пропагувати».

    «Зараз нам, українцям, треба бути панами у своїй країні. Нам потрібно працювати над утвердженням української мови в нашій державі. Не мовчати, а обзиватися, доводити, що українська мова – не гірша за російську».

    Із відходом Івана Ющука пішла ціла епоха....

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: мовознавець українська мова Іван Ющук
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