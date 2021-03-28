Заповіт Івана Ющука
Із відходом Івана Ющука пішла ціла епоха....
Сьогодні помер відомий мовознавець та автор багатьох підручників з української мови Іван Ющук.
Тоірк восени я спілкувалася з Іваном Пилиповичем. І мене щиро вразила його енергетика, життєлюбство, а найбільше - інтелігентність, незлобливість та виваженість.
Спілкування з такими людьми завжди наповнює.
Кілька важливих цитат з інтерв'ю із Іваном Ющуком:
«Україна повинна у світовий прогрес, у світову цивілізацію внести своє. Якщо ми повторюватимемо американців чи росіян, то не будемо нікому потрібні, бо американці своє краще подають, а росіяни – своє. Наше ж буде плагіатом, а кожен плагіат – нікчемний».
«Хочу налаштувати наших вчителів на те, щоб вони насамперед вчили дітей мислити, а не зубрили суфікси-префікси. Зараз світ такий, що треба в кожному випадку розв’язувати певне завдання».
«Наша мова логічно побудована. Вона усно розвивається більш як півтори тисячі років. Якщо в українській мові є винятки, то вони пов’язані тільки з іншомовними словами. Через те не бажано засмічувати ними нашу мову, бо вони породжують винятки, які не пристосовані до нашої мови. Я намагаюся це пропагувати».
«Зараз нам, українцям, треба бути панами у своїй країні. Нам потрібно працювати над утвердженням української мови в нашій державі. Не мовчати, а обзиватися, доводити, що українська мова – не гірша за російську».
Із відходом Івана Ющука пішла ціла епоха....