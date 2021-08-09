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    Через звинувачення в домаганнях. Мінкульт ініціює розслідування щодо зірки фільму «У бій ідуть лише «старики»

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    Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях - Через звинувачення в домаганнях. Мінкульт ініціює розслідування щодо зірки фільму «У бій ідуть лише «старики»
    Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях
    Фото з відкритих джерел

    Паралельно Мінкульт організує можливість для анонімного збору інформації щодо випадків харасменту у мистецькій сфері

    Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко 9 серпня відреагував на оприлюднені українським сценаристом Богданом Панкрухіним заяви колишніх студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, які звинуватили в сексуальних домаганнях викладача цього закладу, 75-річного народного артиста України Володимира Талашка.

    Свій коментар Ткаченко залишив під постом Панкрухіна.

    Сценарист розмістив скріншот заяви міністра культури окремим постом на своїй сторінці у Facebook, подякувавши йому за швидку реакцію.

    «Ми ініціюємо службове розслідування, щоб оперативно провести перевірку всіх наведених студентами і випускниками фактів. Подібна поведінка є неприпустимою. Міністерство інформуватиме щодо ситуації. Паралельно організовуємо можливість для анонімного збору інформації щодо випадків харасменту у мистецькій сфері. Реагуватимемо обов'язково: від службових розслідувань до притягнення до відповідальності», – написав Ткаченко.

    9 серпня також з'явилася офіційна реакція Міністерства культури та інформаційної політики. У заяві, оприлюдненій 9 серпня у Facebook, повідомляють, що відомство ініціювало службове розслідування.

    «Щодо ситуації, яка склалася в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Міністерство культури та інформаційної політики глибоко стривожене через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці по відношенню до колишніх студенток. Ми негайно ініціюємо службове розслідування. Закликаємо керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці всіх наведених випускницями фактів», – ідеться в публікації.

    Раніше підполковниця ЗСУ Ольга Деркач заявила про сексуальні домагання з боку її керівника. Каже, що той роками її принижував та чинив психологічний тиск, дозволяв собі геть нестатутну поведінку. Лише зараз жінка наважилася про це говорити вголос.

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    Теги: телебачення Мінкульт кіно розслідування Facebook
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    Через звинувачення в домаганнях. Мінкульт ініціює розслідування щодо зірки фільму «У бій ідуть лише «старики»