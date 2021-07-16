У Чернігові спека побила 70-річний рекорд

Температура води в Десні, зазначають синоптики, прогрілась майже до 28°С

Липнева спека у Чернігові перекрила температурний рекорд 70-річної давності й досягла 34°С. Про це у Фейсбуці повідомив Чернігівський обласний центр з гідрометеорології.

«14 липня абсолютний максимум, який утримувався в м. Чернігові з 1951 р. (33,2°), був перекритий (33,9°)», - ідеться у дописі.

Судячи з прогнозів, висока температура повітря утримуватиметься ще деякий час. Так, 15 липня в Чернігові та області вона досягає 35° і 16 липня буде не нижчою.

Температура води в Десні, зазначають синоптики, прогрілась майже до 28°С.

Як повідомляло агентство, у червні 2021 р. в Чернігівській області синоптики зафіксували 4 абсолютних температурних максимуми, які не перекривалися 40-77 років.

Як повідомлялося, ніч на 12 липня в Києві виявилась найтеплішою за період спостережень, адже температура не опустилася нижче +22,0°С. Попереднє рекордне значення +21,4°С 1922 року перевищено на 0,6°С.

Зазначимо, найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.

14-16 липня у Києві та у столичній області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Через спеку столичні дорожники у посиленому режимі здійснюють полив і миття вулиць.

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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