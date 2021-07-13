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    У Києві зафіксували найтеплішу майже за сто років ніч

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    Літо в Києві продовжує встановлювати температурні рекорди - У Києві зафіксували найтеплішу майже за сто років ніч
    Літо в Києві продовжує встановлювати температурні рекорди
    Фото з відкритих джерел

    Із початку року у Києві встановлено 21 температурний рекорд

    Ніч на понеділок, 12 липня, в Києві виявилась найтеплішою за період спостережень, адже температура не опустилася нижче +22,0°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Попереднє рекордне значення +21,4°С 1922 року перевищено на 0,6°С.

    Загалом з початку року у Києві встановлено 21 температурний рекорд.

    Зазначимо, найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.

    Як повідомлялося, в Києві середньомісячна температура повітря у червні склала +21,3°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.

    За даними спостережень метеостанції обсерваторії, з 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів. Зафіксовано 6 днів із максимальною температурою повітря вище +30,0°С.

    Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

    Мешканців київського зоопарку рятують від спеки теж водними процедурами

    А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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    Теги: Київ спека рекорд повітря
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    У Києві зафіксували найтеплішу майже за сто років ніч