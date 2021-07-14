У столиці оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Киян закликають обережно поводитися з вогнем у лісопаркових зонах

У Києві температура повітря вдень піднімається вище 30 градусів

14-16 липня у Києві та у столичній області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Укргідрометцентр.

У Департаменті муніципальної безпеки закликають киян обережно поводитися з вогнем та дотримуватись правил пожежної безпеки.

Зокрема, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розведення багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

«Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101», – закликають фахівці. – Пам’ятайте, що за умов сухої погоди розпалене багаття, кинутий непогашений сірник або недопалок можуть стати причиною великого лиха».

За прогнозом синоптиків, у середу, 14 липня, в Україні буде сухо та дуже спекотно.

У Києві сьогодні вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 31-33°.

Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень змонтували спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

Мешканців київського зоопарку рятують від спеки теж водними процедурами

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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