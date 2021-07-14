  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столиці оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Киян закликають&nbsp;обережно поводитися з вогнем у лісопаркових зонах - У столиці оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
    Киян закликають обережно поводитися з вогнем у лісопаркових зонах
    Фото з відкритих джерел

    У Києві температура повітря вдень піднімається вище 30 градусів

    14-16 липня у Києві та у столичній області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Укргідрометцентр.

    У Департаменті муніципальної безпеки закликають киян обережно поводитися з вогнем та дотримуватись правил пожежної безпеки.

    Зокрема, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

    • розведення багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
    • заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
    • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
    • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
    • заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
    • випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

    «Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101», – закликають фахівці. – Пам’ятайте, що за умов сухої погоди розпалене багаття, кинутий непогашений сірник або недопалок можуть стати причиною великого лиха».

    За прогнозом синоптиків, у середу, 14 липня, в Україні буде сухо та дуже спекотно.

    У Києві сьогодні вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 31-33°.

    Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень змонтували спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

    Мешканців київського зоопарку рятують від спеки теж водними процедурами

    А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди Київ спека Укргідрометцентр пожежна небезпека Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столиці оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки