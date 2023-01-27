У десятьох областях запроваджено аварійні відключення світла

В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Вже зараз Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях. Про це повідомляє «Укренерго».

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«Застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях», – йдеться в повідомленні.

Споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що і масованої атаки 26 січня. Відповідно, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

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Зазначається, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередній серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До слова, триває 338-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.