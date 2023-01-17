Енергетики назвали область, яка поки не може повернутися до графіку відключення світла

Станом на 17 січня ДТЕК Одеські електромережі отримали розпорядження на обмеження споживання електроенергії

Після останнього удару Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України в Одеській області досі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

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За словами ДТЕК, в результаті російської атаки «Укренерго» зменшила кількість електроенергії, яку може використати Одеська область.

«Станом на 17 січня ДТЕК Одеські електромережі отримали розпорядження на обмеження, які складають половину нормального споживання області», – пояснили в компанії.

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В компанії також підкреслили, що майже половину всієї доступної електроенергії використовує критична інфраструктура, до якої не застосовуються відключення.

«За таких умов дотримуватись графіків неможливо, оскільки не вистачає доступної потужності. Тому в області продовжують діяти екстрені відключення», – сказали в ДТЕК.

В компанії наголосили, що наразі енергетики працюють над стабілізацією ситуації, щоб якомога швидше повернутись до прогнозованих графіків відключень, проте до графіків Одеська область зможе повернутись лише тоді, коли зменшиться дефіцит, а «Укренерго» матиме змогу надати більші ліміти споживання.

Нагадаємо, гендиректор Yasno спрогнозував, коли Київ може довернутись до стабілізаційних графіків.

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Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується.