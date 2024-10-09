У Дніпрі вулицю Південну перейменовано на честь Української добровольчої армії

У Дніпрі вулицю Південну перейменували на бульвар Української добровольчої армії. Це один із майже 500 топонімів, що змінив назву за останні 2,5 роки

У Дніпрі вулицю Південну перейменували на бульвар Української добровольчої армії. Це один із майже 500 топонімів, що змінив назву за останні 2,5 роки. Про це повідомила пресслужба міськради.

«Ми маємо віддавати належну шану нашим героям, що боронять Українську державу. Десять років тому Дніпро став серцем добровольчого руху, і коли почалася велика війна, той досвід також допоміг країні встояти. Тому це справедливо, коли вулиці міста названі на честь тих, хто ціною свого життя та здоровʼя захищав і захищає свободу для всіх нас», – зазначив мер Дніпра Борис Філатов, додавши, що його особиста допомога воїнам УДА триває ще з 2014 року.

Бульвар Української добровольчої армії розташований у середмісті та межує з Кельнським. Тут також стоїть відома у Дніпрі статуя «Атлант».

Відома у Дніпрі статуя «Атлант» фото: Дніпровська міська рада

«Із великою подякою сприйняли рішення Дніпровської міської ради про перейменування однієї з центральних вулиць на честь Української добровольчої армії. Щиро вдячні міському Голові Дніпра Борису Філатову, депутатам, усім мешканцям-патріотам за таку Честь!», – зауважив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

Українська добровольча армія – добровольче військове формування України, сформоване напочатку війни росіі проти України. Її бійці брали активну участь в АТО/ООС, також від початку повномасштабного вторгнення Українська добровольча армія є однією з найбільш ефективних частин Сил Оборони України.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні розглянула перейменування п'яти населених пунктів, які винесли окремо від пакетного голосування, яке було у вересні. Первомайськ Миколаївської області перейменувати не змогли. Пропонували Ольвію та Ольвіополь, але жодна постанова не набрала необхідної підтримки. Не змогли перейменувати і Синельникове Дніпропетровської області. Пропонували Рівнопілля, але проголосували лише 180 парламентарів. Синельников – імперський генерал.