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Червоний Хрест призупинив роботу офісу у Дніпрі: названо причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Червоний Хрест призупинив роботу офісу у Дніпрі: названо причину
12 вересня на Донеччині окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Дніпровський офіс МКЧХ припинив роботу на певний час

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) зупинить роботу офісу у Дніпрі після удару по машинах гуманітарної місії. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив спікер делегації в Україні Олександр Власенко.

«У нас є офіси у Харкові, Дніпрі та Одесі, а також головний офіс у Києві та офіс у Львові, ну і на протилежному боці у Донецьку та Луганську. Ось поки що наш дніпровський офіс припинив роботу на якийсь час», – сказав Власенко.

Спікер додав, що Червоний хрест проведе власне розслідування ситуації, щоб зрозуміти, чи «не було допущено ніяких помилок із нашого боку».

Нагадаємо, що 12 вересня на Донеччині окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Президент України Володимир Зеленський повідомив про трьох вбитих. Двом пораненим надавалася необхідна допомога.

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Теги: окупанти війна Дніпро Донеччина обстріл червоний хрест Україна

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