В Одесі активісти намагалися демонтувати орден Леніна, але завадила поліція

Активісти публічно вимагають від місцевої влади завершити демонтаж радянської символіки

Сьогодні, 22 вересня, в Одесі громадський діяч Дем’ян Ганул та голова ГО «Зелений лист» Владислав Балінський намагалися демонтувати барельєф ордена Леніна та медаль «Золота зірка» з площі 10 квітня. Однак поліція склала на чоловіків адмінпротокол за дрібне хуліганство. Про це Ганул та Балінський повідомили у Facebook.

«Сьогодні зранку з друзями прийшли до Леніна, щоб закінчити почате два тижні тому – демонтаж зображення ордену Леніна. Поліція приїхала швидше ніж впав шматок металу. Але ми всі розуміємо, що демонтаж не відворотній, плюс зараз ці конструкції є небезпечними для громадян», – йдеться у заяві.

Активісти публічно вимагають від місцевої влади завершити демонтаж радянської символіки на площі 10 квітня в Одесі.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в Одесі знесуть пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Це рішення суперечить заяві мера Одеси Геннадія Труханова від 23 серпня, який стверджував, що пам'ятник не можна зносити через його внесення до реєстру ЮНЕСКО як частину культурної спадщини.