ЗСУ зробили заяву, чи зможуть росіяни форсувати Дніпро, щоб захопити Херсон

Таку річку, як Дніпро дуже важко форсувати, не дивлячись на сучасні технології

Щоб захопити місто Херсон ворогам необхідно переправитись через річку Дніпро, яка є дуже широкою у цьому регіоні. Форсувати таку велику водойму окупантам буде вкрай важко і практично неможливо, адже ЗСУ тримають цю ділянку фронту під вогневим контролем. Про це для телеканалу Еспресо розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Він підкреслив, що форсувати таку велику річку як Дніпро – дуже не проста задача.

«Це не просто взяв човник, переплив, і починаєш далі якісь штурмові дії. Це цілий комплекс заходів, які мають проводитися. В першу чергу, це зосередження сил і засобів, які мають проводити це форсування», – заявив Волошин.

Для реалізації плану форсування ріки необхідна масована підтримка артилерії та авіації.

«І все це не може відбутися непомітно для української розвідки. Зараз війна зовсім інша: підіймаються дрони, які все бачать. Тож просто так приховати таку кількість сил і засобів для здійснення форсування та штурмів фактично нереально», – зазначив він.

Вся острівна частина Дніпра, за словами Волошина, наразі знаходиться під повним вогневим контролем ЗСУ.

«Вони контролюють всі підходи та під’їзди не тільки до самого Херсона, а й до Херсонщини. Сам Кринківський плацдарм перебуває під вогневим контролем Сил оборони. Тому здійснити непомітно форсування Дніпра та знову наступ на Херсон наразі неможливо. Підготовчих кроків для того, аби здійснити форсування Дніпра, росіяни не роблять. В гирлі Дніпра вони тримають сили й засоби, але їх недостатньо, щоб здійснити форсування», – додав він.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що з урахуванням подій, які відбулись на фронті у серпні, РФ майже припинила наступ на всіх ділянках, окрім напрямку головного удару.

До слова, західні аналітики заявили, що якщо Україна збільшить мобілізаційні можливості, а західні партнери будуть надавати більше зброї та робитимуть це набагато швидше, то ЗСУ матимуть можливість не лише захистити свої території, але і перейти в наступ у 2025 році.

Також днями стало відомо, що у північно-східній частині Харківської області російські окупанти просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.