Московщина, Суворовка, Спокойствіє... Які населені пункти хоче перейменувати Рада (повний список)

За законопроєкт № 11188 проголосували лише 208 народних депутатів

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада не підтримала постанову про перейменування назв 333 населених пунктів України. За документ проголосували лише 208 народних депутатів.

Як зазначається на сайті Верховної Ради, цією Постановою пропонується перейменувати окремі населені пункти України відповідно до пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України, пунктів 8, 13 статті 8 Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

У Постанові враховано пропозиції, подані органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями населених пунктів та рекомендації Українського інституту національної пам’яті, Національної комісії зі стандартів державної мови.

Згідно із проєктом постанови село Ванюшкине Кальміуського району у Донецькій області мало змінити назву на село Фролівське, селище Восход Покровського району – на селище Східне, а селище Желанне Покровського району мало отримати назву Благодатне. У Кіровоградській області селище Єлизаветградка Кропивницького району мало бути перейменоване на Гайдамацьке. Сєвєродонецький район на Луганщині мав стати Сіверськодонецьким.

Проєкт постанови №11188 щодо перейменування населених пунктів, який Верховна Рада провалила 18 вересня, ймовірно, буде повторно винесений на розгляд завтра, 19 вересня.

З нього будуть виключені п’ять населених пунктів, щодо яких були найбільші дискусії, – Южноукраїнськ, Первомайськ, Южне, Синельникове та Павлоград. По кожному з них планується окреме голосування.

Верховна Рада пропонує перейменувати наступні населені пункти та райони:

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Нагадаємо, 18 вересня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через провал голосування щодо перейменування населених пунктів. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Василевська-Смаглюк пояснила, що в пакеті голосування постанови була декомунізація назв східних міст. Постанова набрала 208 голосів. Депутати вимагають переголосування.

Згідно із законопроєктом, Павлоград мав стати Матвіївим, Червоноград – Шептицьким, Новопсков – Айдаром, Першотравневе на Нікопольщині – Мозолевським, Ватутіне – Багачеве.