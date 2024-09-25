Росіяни осінню хочуть захопити п'ять обласних центрів: Безугла шокувала заявою

Нардепка зробила резонансну заяву про майбутній наступ окупантів

Протягом осені росіяни планують провести активні наступальні дії та створити плацдарм у п’яти областях і захопити обласні центри: Запоріжжя, Дніпро, Харків, Херсон і Суми. Про це нардепка Мар’яна Безугла написала у своєму Telegram-каналі.

«Протягом осені росіяни планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів та нищити їх: Запоріжжя і Дніпро, до яких вони поступово наближаються, Харків і Херсон, що вже тривалий час зазнають постійних атак, а також Суми, які стали плацдармом для наших активних дій на Курщині», – заявила Безугла.

Одіозна депутатка сказала, що військове командування сьогодні зайнято «курською пісочницею». Вона стверджує, що керівництво ЗСУ стягує в Курську область військові бригади, які могли б захищати територію України від просування ворога.

«Прошу військових за таких обставин приділити увагу максимальній горизонтальній координації, максимальному спротиву агресору, а цивільних – реалістичному сприйняттю ситуації, небайдужості та підтримці бойових підрозділів. Ми не можемо віддати ні нашу землю, ні наш розум», – написала на своїй сторінці нардепка.

Також вона підсумувала, що українці вже неодноразово доводили, що є сильнішими за будь-які обставини, не дивлячись на владу в країні та рішення, які приймаються на найвищих рівнях.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада звільнила нардепку Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

До слова, колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат емоційно відреагував на допис Мар'яни Безуглої, де вона вказала, що загибель пілота F-16 Олексія Moonfish Меся сталася нібито внаслідок роботи ЗРК Patriot. На сторінці у Facebook він публічно звернувся до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

Нардепка Мар'яна Безугла зустрілася з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Відповідне фото вона оприлюднила у Facebook. «Складна розмова вранці з Рустемом Умєровим», – підписала фото Мар'яна Безугла.