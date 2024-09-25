Дніпро замовило ремонт лікарні у компанії з 14 кримінальними справами – ЗМІ

Слідство.Інфо нагадує: це не єдині випадки неоднозначних дій Дніпровської міської ради в питаннях ремонту будівель

Підлеглі мера Дніпра Бориса Філатова замовили ремонт лікарні швидкої допомоги у компанії, на яку відкрито 14 кримінальних справ. Шкода бюджету оцінюється у суму майже 55 млн грн. Про це повідомляє Слідство.Інфо.

«Попри незаконну діяльність ТОВ «Всебуд 4» продовж 8 років, компанія продовжує укладати договори з державними підприємствами. Так, у 2024 році Дніпровська міськрада віддала їй ремонтувати приміщення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. На ремонт виділили понад 3 млн грн бюджетних коштів», – зазначають журналісти.

За даними розслідування, на рахунку компанії – 14 кримінальних справ по Дніпру та області.

«Усі вони відкриті на підставі того, що ТОВ «Всебуд 4» складає та підписує неправдиві акти приймання виконаних робіт. Співвласник компанії неодноразово завищував вартість своїх послуг та матеріалів і, співпрацюючи з державними підприємствами, привласнював кошти з державного бюджету», – зазначає Слідство.Інфо.

Шкоду для обласного бюджету від діяльності ТОВ «Всебуд 4» оцінюють у понад 54,5 млн грн.

«Окрім цього, податкова встановила, що отримані гроші компанія конвертує у готівку: перераховує їх на рахунки інших підприємств, щодо яких теж неодноразово порушувались кримінальні справи», – зазначається у повідомленні.

Слідство.Інфо нагадало, що це не єдині випадки неоднозначних дій Дніпровської міської ради в питаннях ремонту будівель. У лютому цього року вона віддала ремонтувати пошкоджені російськими ракетами будинки компанії, створеній напередодні.

На запитання «Слідства.Інфо», як компанія з 14 кримінальними провадженнями була допущена до ремонту лікарні швидкої допомоги, у Філатова відмовились давати відповідь.