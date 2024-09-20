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У Дніпрі окупанти пошкодили будівлю освітнього центру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Дніпрі окупанти пошкодили будівлю освітнього центру
Росіяни вчергове атакували Дніпро
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок атаки окупантів також частково зруйновано будівлю освітнього центру

Російські загарбники атакували ввечері Дніпро. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості», – зазначив він.

Унаслідок атаки окупантів також частково зруйновано будівлю освітнього центру. Наразі триває обстеження території, деталі наслідків атаки уточнюються.

Нагадаємо, в усіх областях України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К.

Раніше окупанти завдали два удари КАБами по місту Харків. За попередніми даними, влучання у Слобідському та Основ'янському районах.

До слова, російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Четверо цивільних людей поранені. Уламки, попередньо, ракети «Іскандер-М» пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа.

Як відомо, у ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України. Росія масовано атакувала ударними БПЛА. Сили ППО активно працювали, відбиваючи ворожі атаки. Вибухи чули, зокрема, в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій та Київській областях, а також в Івано-Франківську.

Теги: Дніпро освіта окупанти обстріл навчання

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