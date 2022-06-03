Десант та «тіктокери» Кадирова: військові розповіли про запеклі бої за Гостомель

Гостомель переходив із рук у руки протягом приблизно 10 днів

Національна гвардія оприлюднила сюжет про бої з російськими окупантами за Гостомель. Саме цей населений пункт з його аеропортом «Антонов» став однією з перших цілей армії РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Аеропорт у Гостомелі міг приймати великі вантажні літаки. Тому окупанти планували його використати для швидкого переміщення десанту та техніки, отримавши пряму дорогу на Київ. Бої в Гостомелі розпочалися першого ж дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого.

Гостомельський аеропорт штурмували російські десантники на вертольотах під прикриттям бойових вертольотів Ка-52, штурмовика Су-25 та бомбардувальника Су-24. Вогнем із зенітних установок та переносних зенітно-ракетних комплексів українські захисники підбили шість російських гелікоптерів. Серед них і широко розрекламовані на російському телебаченні Ка-52.

Також українські військовослужбовці застосували артилерію по скупченню живої сили противника, яка десантувалася з тих гелікоптерів, що вціліли. Вони завдали масованого артилерійського удару по злітно-посадковій смузі аеропорту, де росіяни, за даними української розвідки, планували висадити десант із технікою за допомогою Іл-76. Українські захисники аеродрому не дозволили реалізувати цей план.

«Зайшла 95 бригада, наші десантники. Зайшли зі своїми вертольотами, розбили їх (росіян. – Ред.) техніку та живу силу. Стримували пару днів, потім теж довелося відступити. Зайшли кадировці сюди, знімали свої тіктоки, і ввечері їх утилізували наші ССО», – розповів боєць Нацгвардії.

Військовий зазначив, що Гостомель переходив із рук у руки протягом приблизно 10 днів, але потім у місто зайшли масовані російські колони, і тоді населений пункт уже опинився під окупацією.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

Згодом у мережі з’явилося відео із залишками транспортного літака Ан-225 «Мрія», які нині перебувають на аеродромі в Гостомелі. На кадрах видно, як частину літака причепили до техніки та тягнули.

Раніше повідомлялося, унікальний український транспортний літак «Мрія», що його окупанти знищили в Гостомелі, можна було врятувати. Державне підприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу – натівський аеродром саме для «Мрії». Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24-го лютого, та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

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