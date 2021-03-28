Боротьба з Covid-19: Чехія та Греція продовжили карантин

Влада Чехії та Греції сподівається, що це буде останній локдаун

Чеський парламент продовжив режим надзвичайної ситуації, надавши уряду до 11 квітня додаткові повноваження по боротьбі з епідемією Covid-19.

Про це пише Укрінформ.

Кабінет міністрів сподівається, що цього буде достатньо, щоб знизити рівень захворюваності до більш стабільного рівня і почати послаблювати обмеження.

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що при уповільненні зростання випадків захворювання деякі послаблення можуть бути можливі після закінчення нинішнього режиму надзвичайної ситуації.

«Я твердо сподіваюся, що це буде останній локдаун»,— сказав він в ході дебатів перед голосуванням.

За словами прем’єра, після Великодня планують повідомити про відновлення роботи шкіл та проведення інших заходів.

За останніми даними, в Греції зафіксовано майже 250 тис.тих, що заразилися і більше 7,7 тис. летальних випадків. За останню добу виявлено 2,5 тис. нових випадків і 52 смерті. Щеплення від COVID-19 в країні отримали понад 1 млн осіб (9,6% населення).

Нагадаємо, що на тлі погіршення ситуації з коронавірусом на початку лютого у Греції посилили комендантську годину і ввели карантин вихідного дня.

Також повідомлялося, що влада Греції має намір всім, хто через локдаун залишився без роботи, виплачували по €800.

До слова, Греція планує зняти обмеження на Covid-19 у секторі роздрібної торгівлі та відкрити школи до кінця березня. У травні планують розпочати заново відкривати туристичний сектор напередодні життєво важливого літнього сезону.