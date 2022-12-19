У Хмельницькому встановили ялинку на уламку російської ракети (фото, відео)

Новорічне дерево повинно продемонструвати, як росіяни вбивають українців

Головну ялинку Хмельницького цьогоріч прикрасили прапорами України, її встановили на російській ракеті С-300. Про це повідомляє vsim.ua.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що ракету привезли з Харківщини. За задумом автора інсталяції, таке новорічне дерево повинно продемонструвати, як росіяни вбивають українців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що у Києві на вокзалі встановлено особливу ялинку. Вона світиться від крутіння педалей.

У Миколаєві постала новорічна інсталяція-«ялинка» у мілітарі-стилі. Новорічне «дерево» замінить пам'ятник Святому Миколаю. Споруду у центрі міста покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією.

Тим часом у Львові встановлять різдвяну ялинку.