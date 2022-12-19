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У Хмельницькому встановили ялинку на уламку російської ракети (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Хмельницькому встановили ялинку на уламку російської ракети (фото, відео)
Ракету привезли з Харківщини
фото з відкритих джерел

Новорічне дерево повинно продемонструвати, як росіяни вбивають українців

Головну ялинку Хмельницького цьогоріч прикрасили прапорами України, її встановили на російській ракеті С-300. Про це повідомляє vsim.ua. 

Зазначається, що ракету привезли з Харківщини. За задумом автора інсталяції, таке новорічне дерево повинно продемонструвати, як росіяни вбивають українців. 

У Хмельницькому встановили ялинку на уламку російської ракети (фото, відео) фото 1
У Хмельницькому встановили ялинку на уламку російської ракети (фото, відео) фото 2

Раніше повідомлялося, що у Києві на вокзалі встановлено особливу ялинку. Вона світиться від крутіння педалей.

У Миколаєві постала новорічна інсталяція-«ялинка» у мілітарі-стилі. Новорічне «дерево» замінить пам'ятник Святому Миколаю. Споруду у центрі міста покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією.

Тим часом у Львові встановлять різдвяну ялинку.

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Теги: окупанти росія війна Хмельницький ялинка

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