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У Миколаєві встановили мілітарі-ялинку, а в Львові буде класична (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Миколаєві встановили мілітарі-ялинку, а в Львові буде класична (фото)
Маленькі українці цьогоріч теж мають відчути настрій свята
фото з відкритих джерел

Міста України попри війну готуються до зимових свят 

У Миколаєві постала новорічна інсталяція-«ялинка» у мілітарі-стилі. Новорічне «дерево» замінить пам'ятник Святому Миколаю. Споруду у центрі міста покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією.

Скульптуру покровителя міста Святого Миколая ще в жовтні закрили від обстрілів мішками з піском. Напередодні свят захисну конструкцію покрили шістьма маскувальними сітками, які виготовляли волонтери. Про це інформує «Суспільне».  

У Миколаєві встановили мілітарі-ялинку, а в Львові буде класична (фото) фото 1
Суспільне

Ялинку у воєнному стилі вирішили прикрасити ілюмінацією. Проєкт назвали «Ялинка незламних».

Тим часом у Львові встановлять різдвяну ялинку. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Він каже, що місто не витратило жодних коштів, а прикраси будуть минулорічні.

У Миколаєві встановили мілітарі-ялинку, а в Львові буде класична (фото) фото 2

 Ялинка світитиме п'ять годин на день з 17:00 до 22:00. 

«Ялинка – це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей. Їх і так пограбували, вкрали дитинство у всіх можливих значеннях... Місто не витратило жодних коштів на встановлення. Все робиться виключно силами працівників комунальних підприємств, які вирішили подарувати цей день для наших дітей», – повідомив Садовий.

Традиційного ярмарку у Львові не буде.

Нагадаємо, цьогоріч у Києві встановлять символічну ялинку незламності. Головна ялинка країни буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергоощадними гірляндами, які світитимуться від генератора.

Теги: Львів Миколаїв ялинка українці місто

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