У Миколаєві встановили мілітарі-ялинку, а в Львові буде класична (фото)

Міста України попри війну готуються до зимових свят

У Миколаєві постала новорічна інсталяція-«ялинка» у мілітарі-стилі. Новорічне «дерево» замінить пам'ятник Святому Миколаю. Споруду у центрі міста покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією.

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Скульптуру покровителя міста Святого Миколая ще в жовтні закрили від обстрілів мішками з піском. Напередодні свят захисну конструкцію покрили шістьма маскувальними сітками, які виготовляли волонтери. Про це інформує «Суспільне».

Суспільне

Ялинку у воєнному стилі вирішили прикрасити ілюмінацією. Проєкт назвали «Ялинка незламних».

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Тим часом у Львові встановлять різдвяну ялинку. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Він каже, що місто не витратило жодних коштів, а прикраси будуть минулорічні.

Ялинка світитиме п'ять годин на день з 17:00 до 22:00.

«Ялинка – це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей. Їх і так пограбували, вкрали дитинство у всіх можливих значеннях... Місто не витратило жодних коштів на встановлення. Все робиться виключно силами працівників комунальних підприємств, які вирішили подарувати цей день для наших дітей», – повідомив Садовий.

Традиційного ярмарку у Львові не буде.

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Нагадаємо, цьогоріч у Києві встановлять символічну ялинку незламності. Головна ялинка країни буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергоощадними гірляндами, які світитимуться від генератора.