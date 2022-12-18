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Світиться від крутіння педалей: у Києві на вокзалі встановлено особливу ялинку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Світиться від крутіння педалей: у Києві на вокзалі встановлено особливу ялинку (відео)
фото: скріншот відео

Гірлянди для ялинки загораються, коли чоловік поряд крутить педалі

На центральному залізничному вокзалі у Києві встановлено ялинку, яку можна освітлювати крутінням педалей. Про це повідомив керівник правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Twitter

«Війна? Блекаут? Ніякої ялинки? Ніколи не здогадаєтеся, що ми придумали», - написав він.

Камишін також опублікував відео, на якому видно, що гірлянди для ялинки загораються, коли чоловік поряд крутить педалі.

Нагадаємо, на Софійській площі у Києві вже практично змонтували та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності.

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Теги: Київ ялинка чоловік війна відео блекаут

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