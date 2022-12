Світиться від крутіння педалей: у Києві на вокзалі встановлено особливу ялинку (відео)

На центральному залізничному вокзалі у Києві встановлено ялинку, яку можна освітлювати крутінням педалей. Про це повідомив керівник правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Twitter

«Війна? Блекаут? Ніякої ялинки? Ніколи не здогадаєтеся, що ми придумали», - написав він.

War? Blackout? No Christmas tree?



You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3