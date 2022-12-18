Світиться від крутіння педалей: у Києві на вокзалі встановлено особливу ялинку (відео)
Гірлянди для ялинки загораються, коли чоловік поряд крутить педалі
На центральному залізничному вокзалі у Києві встановлено ялинку, яку можна освітлювати крутінням педалей. Про це повідомив керівник правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Twitter
«Війна? Блекаут? Ніякої ялинки? Ніколи не здогадаєтеся, що ми придумали», - написав він.
War? Blackout? No Christmas tree?— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) December 17, 2022
You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3
Камишін також опублікував відео, на якому видно, що гірлянди для ялинки загораються, коли чоловік поряд крутить педалі.
Нагадаємо, на Софійській площі у Києві вже практично змонтували та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності.
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