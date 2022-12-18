Світиться від крутіння педалей: у Києві на вокзалі встановлено особливу ялинку (відео)

Гірлянди для ялинки загораються, коли чоловік поряд крутить педалі

На центральному залізничному вокзалі у Києві встановлено ялинку, яку можна освітлювати крутінням педалей. Про це повідомив керівник правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Twitter

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«Війна? Блекаут? Ніякої ялинки? Ніколи не здогадаєтеся, що ми придумали», - написав він.

War? Blackout? No Christmas tree?



You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3 Будь ласка, читайте текст після реклами December 17, 2022

Камишін також опублікував відео, на якому видно, що гірлянди для ялинки загораються, коли чоловік поряд крутить педалі.

Нагадаємо, на Софійській площі у Києві вже практично змонтували та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності.