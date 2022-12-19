Жовто-блакитна ялинка наробила переполоху в окупованій Керчі (фото, відео)

Місцеві окупанти пообіцяли розібратися

У тимчасово окупованій Керчі головну ялинку прикрасили у жовті та сині кольори. Відповідні фото з’явилися у місцевих пабліках. А відео святкової ілюмінації в Криму виклав у Telegram громадський діяч Сергій Стерненко.

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Місцеві окупанти пообіцяли розібратися.

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Новорічну красуню в Керчі вирішили задекорувати у жовті та сині іграшки, у яких місцеві колаборанти та окупанти побачити українську символіку.

Нагадаємо, на центральному залізничному вокзалі у Києві встановлено ялинку, яку можна освітлювати крутінням педалей.

Також на Софійській площі у Києві вже практично змонтували та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності.