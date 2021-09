Таліби ліквідували в Афганістані міністерство у справах жінок

Таліби закрили міністерство у справах жінок та замінили його на міністерство поширення моралі та запобігання порокам. Про це повідомляє BBC.

Відомство моралі – той орган влади, що забезпечував дотримання суворих релігійних доктрин за часів першого правління талібів у країні.

Очевидці розповіли, що 17 вересня у Кабулі таліби зняли вивіску міністерства у справах жінок та замінили її табличкою міністерства поширення моралі та запобігання порокам.

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/odVd4avdHx