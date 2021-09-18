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    Таліби ліквідували в Афганістані міністерство у справах жінок

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    Відомство моралі &ndash; той орган влади, що забезпечував дотримання суворих релігійних доктрин за часів першого правління талібів у країні - Таліби ліквідували в Афганістані міністерство у справах жінок

    Відомство моралі – той орган влади, що забезпечував дотримання суворих релігійних доктрин за часів першого правління талібів у країні

    Фото з відкритих джерел

    Замість ліквідованого міністерства таліби відкрили відомство з моралі та запобігання порокам

    Таліби закрили міністерство у справах жінок та замінили його на міністерство поширення моралі та запобігання порокам. Про це повідомляє BBC.

    Відомство моралі – той орган влади, що забезпечував дотримання суворих релігійних доктрин за часів першого правління талібів у країні.

    Очевидці розповіли, що 17 вересня у Кабулі таліби зняли вивіску міністерства у справах жінок та замінили її табличкою міністерства поширення моралі та запобігання порокам.

    Водночас відеоролики у соціальних мережах показують жінок-співробітниць поза будівлею, які закликають талібів дозволити їм повернутися до місць праці.

    Упродовж останніх 20 років афганські жінки боролися та отримали низку основних прав людини, але наразі є побоювання, що новий тимчасовий уряд «Талібану», в який ввійшли лише чоловіки, нівелює цей прогрес.

    Нагадаємо, розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

    Теги: Афганістан розслідування Талібан уряд
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    Таліби ліквідували в Афганістані міністерство у справах жінок