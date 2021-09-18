Таліби ліквідували в Афганістані міністерство у справах жінок

Відомство моралі – той орган влади, що забезпечував дотримання суворих релігійних доктрин за часів першого правління талібів у країні

Замість ліквідованого міністерства таліби відкрили відомство з моралі та запобігання порокам

Таліби закрили міністерство у справах жінок та замінили його на міністерство поширення моралі та запобігання порокам. Про це повідомляє BBC.

Відомство моралі – той орган влади, що забезпечував дотримання суворих релігійних доктрин за часів першого правління талібів у країні.

Очевидці розповіли, що 17 вересня у Кабулі таліби зняли вивіску міністерства у справах жінок та замінили її табличкою міністерства поширення моралі та запобігання порокам.

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/odVd4avdHx — Khalil Noori (@KhalilNoori) September 17, 2021

Водночас відеоролики у соціальних мережах показують жінок-співробітниць поза будівлею, які закликають талібів дозволити їм повернутися до місць праці.

Упродовж останніх 20 років афганські жінки боролися та отримали низку основних прав людини, але наразі є побоювання, що новий тимчасовий уряд «Талібану», в який ввійшли лише чоловіки, нівелює цей прогрес.

Нагадаємо, розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.