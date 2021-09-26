Таліби заборонили перукарям стригти бороди

Свою заборону рух «Талібан» пояснив тим, що це «порушує закони ісламу»

«Талібан» попередив, що перукарі повинні дотримуватися законів шаріату щодо стрижки волосся і бороди

В Афганістані радикальний рух «Талібан» заборонив перукарям в провінції Гільменд голити або підстригати бороди, тому що це «порушує закони ісламу». Про це повідомляє BBC.

Релігійна поліція «Талібану» заявила, що всі, хто порушать це правило, будуть покарані.

В оголошенні, розміщеному в салонах на півдні провінції Гільменд, офіцери «Талібану» попередили, що перукарі повинні дотримуватися законів шаріату щодо стрижки волосся і бороди.

Кілька перукарів в столиці Кабула повідомили, що отримували аналогічні накази.

«Бойовики продовжують приходити і наказувати нам припинити підстригати бороди, – сказав перукар з Кабула. – Один з них сказав мені, що вони можуть послати таємних інспекторів, щоб зловити нас».

Нагадаємо, уряд радикального руху «Талібан» в Афганістані звернувся із закликом відновити міжнародні рейси, пообіцявши повну співпрацю з авіакомпаніями і заявивши, що проблеми в аеропорту Кабула вирішені.

к відомо, бойовики радикального руху «Талібан», що захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей.

Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

Читайте також: