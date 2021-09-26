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    Таліби заборонили перукарям стригти бороди

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    Свою заборону рух &laquo;Талібан&raquo; пояснив тим, що це &laquo;порушує закони ісламу&raquo; - Таліби заборонили перукарям стригти бороди
    Свою заборону рух «Талібан» пояснив тим, що це «порушує закони ісламу»
    Фото з відкритих джерел

    «Талібан» попередив, що перукарі повинні дотримуватися законів шаріату щодо стрижки волосся і бороди

    В Афганістані радикальний рух «Талібан» заборонив перукарям в провінції Гільменд голити або підстригати бороди, тому що це «порушує закони ісламу». Про це повідомляє BBC.

    Релігійна поліція «Талібану» заявила, що всі, хто порушать це правило, будуть покарані.

    В оголошенні, розміщеному в салонах на півдні провінції Гільменд, офіцери «Талібану» попередили, що перукарі повинні дотримуватися законів шаріату щодо стрижки волосся і бороди.

    Кілька перукарів в столиці Кабула повідомили, що отримували аналогічні накази.

    «Бойовики продовжують приходити і наказувати нам припинити підстригати бороди, – сказав перукар з Кабула. – Один з них сказав мені, що вони можуть послати таємних інспекторів, щоб зловити нас».

    Нагадаємо, уряд радикального руху «Талібан» в Афганістані звернувся із закликом відновити міжнародні рейси, пообіцявши повну співпрацю з авіакомпаніями і заявивши, що проблеми в аеропорту Кабула вирішені.

    к відомо, бойовики радикального руху «Талібан», що захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей.

    Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.

    Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

    Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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    Теги: Талібан поліція уряд
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    Таліби заборонили перукарям стригти бороди