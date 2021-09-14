Таліби катують та страчують цивільних у завойованій провінції

Відомо про щонайменше 20 скоєних вбивств

Розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами. Про це інформує BBC.

Видання зазначає, що має докази вбивств, скоєних талібами. ВВС встановило, що у Панджшері відбулося щонайменше 20 таких вбивств.

Однією з жертв став торгівець та батько двох дітей на ім’я Абдул Самі. Місцеві джерела повідомили, що чоловік не тікав, коли таліби прийшли до влади, але був заарештований, звинувачений у продажі сімкарт бійцям опору. Через кілька днів його було знайдено мертвим, з ознаками тортур, біля власного будинку.

Долина Панджшер довгий час була центром опору в Афганістані. За часів командира Ахмада Шаха Масуда регіон відбивав атаки радянських військ, потім талібів. Гірські вершини, що оточують долину, ускладнюють справу для будь-кого, хто намагається її захопити.

Син Масуда Ахмад очолив опір талібам, коли вони вдруге взяли під контроль Афганістан, але минулого тижня угруповання Талібан оголосило про захоплення Панджшеру.

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