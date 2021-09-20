В ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити в школи

У Афганістані в школи підуть тільки хлопці

Організація ООН з освіти та культури (ЮНЕСКО) закликала ісламістський рух Талібан забезпечити в Афганістані дотримання права на освіту для дівчаток і дозволити вчителям-жінкам повернутися в школи. Про це заявила Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азулай, йдеться у пресрелізі організації.

Вона висловила занепокоєння у зв’язку з рішенням талібів відновити навчання у середніх школах лише для хлопчиків та дозволити викладати лише чоловікам. За її словами, рішення талібів є серйозним порушенням прав дівчат і жінок на освіту.

«У цей критичний час необхідно забезпечити дотримання права на освіту для всіх учнів, особливо дівчаток. Не менш важливо, щоб всім вчителям-жінкам було дозволено повернутися в школу для викладання, забезпечуючи безпечну й інклюзивну середу навчання для дітей в Афганістані», — йдеться в заяві.

В ЮНЕСКО зазначили, що рішення талібів призведе до дитячих шлюбів і зменшить доступ жінок до вищої освіти.

На цьому тижні Талібан, що контролює владу в Афганістані, оголосив, що дівчатка не зможуть повернутися до навчання у середніх школах.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

Заборона відвідувати середню школу дівчаткам означатиме, що вони не зможуть продовжити освіту, що призведе до нівелювання прогресу минулих 20 років. Після відсторонення талібів від влади у 2001 році у країні вдалося відчутно підвищити рівень грамотності, особливо серед жінок.

Зокрема, кількість дівчаток в початкових школах збільшилась з нуля до 2,5 мільйона, а рівень грамотності серед жінок майже подвоївся, досягнувши 30%.

Упродовж останніх 20 років афганські жінки боролися та отримали низку основних прав людини, але наразі є побоювання, що новий тимчасовий уряд «Талібану», в який ввійшли лише чоловіки, нівелює цей прогрес.

Нагадаємо, раніше розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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