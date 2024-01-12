У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Негайно перейдіть в укриття цивільного захисту

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу!

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Моніторингові канали повідомляють про загрозу балістичного застосування балістичного озброєння. Перебувайте в укриттях.

Як повідомили Повітряні сили тривога пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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Станом на зараз карта тривог виглядає так:

Як зазначили Повітряні сили, о 19:37 зафіксовано виліт Ту-22м3 з Шайковки (Калузька обл).

Триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.