У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше тридцяти хвилин

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Станом на 09:50 у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Станом на 10:10 тривогу скасовано, ворог запускав фальш-цілі. Спочатку сирени завили у столиці та Черкаській областях, далі сигнал тривоги поширився і на північні області.

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Наразі карта тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 671-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

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За добу загалом ворог завдав ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 12 ударних БпЛА знищено.