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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Ракетна небезпека в усіх областях через зліт МіГ

Станом на 10.33 в усіх областях України повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, триває 670-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну. Ворог завдав два ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: тривога

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