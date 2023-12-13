Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч

У Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків

У ніч на 13 грудня російські війська атакували Київ. Після роботи ППО по збиттю ворожих цілей над столицею, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 13 грудня, щоб ви були в курсі подій.

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Нічна атака на Київ

Близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після якої у місті було оголошено повітряну тривогу. Тривога була повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння.

Після роботи ППО по збиттю ворожих цілей над Києвом, було зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста.

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У Дніпровському районі є загорання в багатоквартирному житловому будинку. У дворі житлового будинку палали автівки. Також уламками ракети був пошкоджений фасад житлового будинку. Із будинку рятувальники евакуювали 15 мешканців. До того ж, в одній із дитячих лікарень повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу.

У Деснянському районі відбулося загорання в дворі багатоквартирного будинку. Також на відкритій території палав уламок ракети. У Дарницькому районі спалахнула пожежа в житловому будинку.

За даними КМВА, станом на 6:19, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих повітряних цілей у Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків.

Інформації стосовно загиблих немає. Станом на 06:00 постраждала 51 особа, з них 6 дітей. Найстаршій – 80 років, наймолодшій – 5. Усім надана медична допомога.

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Атака безпілотників на Одещину

Пізно ввечері 12 грудня впродовж декількох годин російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Тривала напружена бойова робота наших сил ППО.

Унаслідок російської атаки численні поранення, перелами та опіки отримали двоє чоловіків. Один у стані середньої важкості, а інший у важкому стані. Постраждалі шпиталізовані до медзакладів, де отримують усю необхідну допомогу.

Також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Зустріч Зеленського та Байдена

12 грудня у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом.

Президент України розповів про чіткі та досяжні пріоритети на 2024 рік, які обговорив із американським лідером. Це, зокрема, позбавлення Росії переваги в повітрі та зрив її наступальних операцій, спільне виробництво зброї, використання заморожених російських активів для підтримки України.

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За підсумками закритої зустрічі президенти Володимир Зеленський та Джо Байден провели спільну пресконференцію у Вашингтоні. Джо Байден вкотре висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України.

Він наголосив, що у Конгресі є двопартійна підтримка України, тому він готовий піти на компроміс щодо питання фінансування кордону, ажде саме так працює демократія.

До того ж, Байден розповів про переговори щодо фінансування: «Ми ведемо переговори, щоб отримати необхідне нам фінансування – не даємо обіцянок – але сподіваюся, що зможемо його отримати. Я думаю, що зможемо. Світ спостерігає за тим, що ми робимо, і це буде жахливим сигналом для агресора і союзників, якщо ми відступимо в цей час».

Новий пакет військової допомоги від США

У вівторок, 12 грудня, президент Джо Байден оголосив новий пакет допомоги Україні на $200 млн. Новий пакет військової допомоги є п’ятдесят третім траншем обладнання Адміністрації Байдена, яке буде надано із запасів Міноборони США для України, з серпня 2021 року.

Перелік озброєння включає:

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

компоненти системи протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;

запасні частини, генератори, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Розвідка США назвала втрати російської армії

За даними розвідки США, Росія втратила приголомшливі 87% від загальної кількості сухопутних військ, які вона мала до початку вторгнення в Україну, і дві третини своїх танків.

Із 360 тис. військових, які ввели в Україну, включаючи контрактників і строковиків, Росія, згідно з оцінкою, втратила на полі бою 315 тис. За оцінкою, із 3500 танків втрачено 2200. Також знищено 4400 із 13600 БМП і БТР, що становить 32% втрат.

«Станом на кінець листопада Росія втратила понад чверть своїх запасів техніки сухопутних військ до вторгнення. Це зменшило складність і масштаб російських наступальних операцій, які не змогли досягти серйозних успіхів в Україні з початку 2022 року», – зазначає розвідка США.