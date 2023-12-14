У Київській та Чернігівській областях повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Повітряні сили закликали мешканців столиці подбати про власну безпеку

О 8.40 ранку 13 грудня була оголошена повітряна тривога у Київській та Чернігівській областях. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку та закликали мешканців столиці пройти в укриття.

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Моніторингові канали повідомляли про рух ракети або фальш-цілі в напрямку Києва.

О 09.06 ранку було оголошено відбій повітряної тривоги.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 14 грудня російські окупанти запустили по півдню України майже чотири десятки дронів типу «Шахед». По дронах результативно відпрацювала ППО, але є влучання уламків і 11 людей зазнали поранень на Одещині. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. У результаті чергового обстрілу Одещини постраждав гуртожиток.

Нагадаємо, триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.