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В Україні оголошено повітряну тривогу: окупанти запустили «Шахеди»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні оголошено повітряну тривогу: окупанти запустили «Шахеди»
фото: glavcom.ua

Росіяни запустили ударні БпЛА

Увечері 15 грудня в Україні оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили попередили про запуск ударних дронів. О 23:30 тривогу оголосили в Києві.

Рух ударних БпЛА станом 22:56:

1. Декілька груп в Лубенському районі Полтавської області, курсом на захід (Київщина/Черкащина).

2. БпЛА в районі Запоріжжя.

3. З Миколаївщини в напрямку Кіровоградської області.

4. З Херсонської області в напрямку Миколаївщини.

5. Ударні БпЛА в східній частині Чернігівської області в західному напрямку.

Карта тривог станом на момент публікації має такий вигляд:

В Україні оголошено повітряну тривогу: окупанти запустили «Шахеди» фото 1

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу, варто пройти в укриття.

Нагадаємо, 14 грудня, російські загарбники атакували Україну трьома гіперзвуковими ракетами «Кинжал». Одна з них була знищена на Києвом.

Теги: тривога укриття окупанти

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