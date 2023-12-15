В Україні оголошено повітряну тривогу: окупанти запустили «Шахеди»
Росіяни запустили ударні БпЛА
Увечері 15 грудня в Україні оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили попередили про запуск ударних дронів. О 23:30 тривогу оголосили в Києві.
Рух ударних БпЛА станом 22:56:
1. Декілька груп в Лубенському районі Полтавської області, курсом на захід (Київщина/Черкащина).
2. БпЛА в районі Запоріжжя.
3. З Миколаївщини в напрямку Кіровоградської області.
4. З Херсонської області в напрямку Миколаївщини.
5. Ударні БпЛА в східній частині Чернігівської області в західному напрямку.
Карта тривог станом на момент публікації має такий вигляд:
Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу, варто пройти в укриття.
Нагадаємо, 14 грудня, російські загарбники атакували Україну трьома гіперзвуковими ракетами «Кинжал». Одна з них була знищена на Києвом.
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