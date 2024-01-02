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У Кропивницькому прогриміли вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Кропивницькому прогриміли вибухи
В Україні масштабна повітряна тривога через запуск ракет росіянами
фото ілюстративне

Російські окупанти здійснили пуски крилатих ракет

Після оголошення повітряної тривоги на світанку 2 січня у Кропивницькому прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Кропивницькому чути звуки вибухів», – повідомляють журналісти Суспільного.

Офіційної інформації про вибухи від місцевої влади ще немає.

Повітряні сили ЗСУ о 6:45 повідомили: «Група ракет по межі Черкаської та Київської областей, курс західний. Кропивницький – перебувайте в укриттях, ракети у вашому напрямку!».

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.

Уночі російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.

Теги: окупанти війна Кропивницький ракета тривога

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У Кропивницькому прогриміли вибухи
У Кропивницькому прогриміли вибухи

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