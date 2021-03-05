У Кривому Розі 15-річна дівчина створила «групу смерті» в Telegram

Підліток планувала вчинити самогубство

Поліція Дніпропетровської області припинила діяльність так званої групи смерті і попередила спробу скоєння суїциду неповнолітньої дівчини в Кривому Розі.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними правоохоронців, Telegram-канал діяв з 21 лютого і адміністратор чату здійснював свою діяльність з Кривого Рогу. Спочатку в чаті знаходилося близько 500 осіб, але коли адміністратор почав надавати завдання учасникам наносити собі тілесні ушкодження, в ньому залишилося 13 осіб.

Поліція повідомляє, що учасники надсилали фото поранень, після чого отримували такі інструкції. Завдань могло бути більше п'яти в день.

У поліції додали, що слідчі спільно з прокуратурою провели санкціонований судом обшук за місцем проживання 15-річної дівчини, яка давала завдання в каналі і була його адміністратором.

Під час обшуку у неї вилучили мобільні телефони, планшет і ноутбук. За попередньою інформацією, у четвер, 4 березня дівчина планувала накласти на себе руки.

За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ст. 120 Кримінального кодексу України (Доведення до самогубства).

До слова, напередодні на Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка.

Також подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.

Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

Чергове самогубство підлітка у Києві сталося напередодні весни: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона.