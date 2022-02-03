  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    У лимонній блузці та штанях-палаццо: як Олена Зеленська зустрічала подружжя Ердоганів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир і Олена Зеленські, Реджеп Таїп і Еміне Ердогани 3 лютого зустрілись у Києві - У лимонній блузці та штанях-палаццо: як Олена Зеленська зустрічала подружжя Ердоганів (фото)
    Володимир і Олена Зеленські, Реджеп Таїп і Еміне Ердогани 3 лютого зустрілись у Києві
    фото: Associated Press та Офіс президента

    Перша леді України обрала для зустрічі чорний і жовтий кольори

    Сьогодні, 3 лютого, президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською зустрічали у гостях у Маріїнському парку президента Турецької республіки Реджепа Таїпа Ердогана з дружиною Еміне Ердоган, які приїхали до Києва з офіційним візитом.

    Спочатку відбулася урочиста церемонія привітання президентського подружжя, а потім глави держав сіли за переговори, після чого вони проведуть спільну прессконференцію.

    Перша леді України з'явилася на зустрічі у класичному двобортному чорному пальті, з-під якого визирала світло-лимонна блузка з ажурним коміром, і чорних штанях-палацо. Вбрання вона поєднала із чорним взуттям та чорним капелюхом.

    До пальта Олена прикріпила золоту флористичну брошку. Волосся її було укладене рівно, а на обличчі була чорна захисна маска. Вишневий манікюр завершив аутфіт пані Зеленської.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У лимонній блузці та штанях-палаццо: як Олена Зеленська зустрічала подружжя Ердоганів (фото)
    У лимонній блузці та штанях-палаццо: як Олена Зеленська зустрічала подружжя Ердоганів (фото)
    У лимонній блузці та штанях-палаццо: як Олена Зеленська зустрічала подружжя Ердоганів (фото)
    У лимонній блузці та штанях-палаццо: як Олена Зеленська зустрічала подружжя Ердоганів (фото)
    У лимонній блузці та штанях-палаццо: як Олена Зеленська зустрічала подружжя Ердоганів (фото)
    У лимонній блузці та штанях-палаццо: як Олена Зеленська зустрічала подружжя Ердоганів (фото)

    А перша леді Туреччини обрала для себе образ у пастельних відтінках. Вона одягла гарбузове пальто з бежевим коміром і манжетами, під яким на ній було тонше бежеве пальто і гарбузова сукня максі.

    Еміне взула гарбузові ботильони на високій платформі і підборах і такого самого кольору головний убір. На шиї у неї було намисто, на обличчі оптичні окуляри, а на руці каблучка з величезним каменем.

    Напередодні нового року перша леді опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком.

    Також у грудні Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами.

    Як відомо, сьогодні Ердоган прилетів до Києва та поділився очікуваннями від візиту (фото, відео). Зеленський і Ердоган оглянули почесну варту. Ердоган голосно сказав у мікрофон до українських воїнів гасло «Слава Україні!», ті відповіли йому – «Героям Слава!».

    Читайте також:

    Теги: Реджеп Таїп Ердоган президент мода Олена Зеленська перша леді
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У лимонній блузці та штанях-палаццо: як Олена Зеленська зустрічала подружжя Ердоганів (фото)