У лимонній блузці та штанях-палаццо: як Олена Зеленська зустрічала подружжя Ердоганів (фото)

Володимир і Олена Зеленські, Реджеп Таїп і Еміне Ердогани 3 лютого зустрілись у Києві

Володимир і Олена Зеленські, Реджеп Таїп і Еміне Ердогани 3 лютого зустрілись у Києві

Перша леді України обрала для зустрічі чорний і жовтий кольори

Сьогодні, 3 лютого, президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською зустрічали у гостях у Маріїнському парку президента Турецької республіки Реджепа Таїпа Ердогана з дружиною Еміне Ердоган, які приїхали до Києва з офіційним візитом.

Спочатку відбулася урочиста церемонія привітання президентського подружжя, а потім глави держав сіли за переговори, після чого вони проведуть спільну прессконференцію.

Перша леді України з'явилася на зустрічі у класичному двобортному чорному пальті, з-під якого визирала світло-лимонна блузка з ажурним коміром, і чорних штанях-палацо. Вбрання вона поєднала із чорним взуттям та чорним капелюхом.

До пальта Олена прикріпила золоту флористичну брошку. Волосся її було укладене рівно, а на обличчі була чорна захисна маска. Вишневий манікюр завершив аутфіт пані Зеленської.

А перша леді Туреччини обрала для себе образ у пастельних відтінках. Вона одягла гарбузове пальто з бежевим коміром і манжетами, під яким на ній було тонше бежеве пальто і гарбузова сукня максі.

Еміне взула гарбузові ботильони на високій платформі і підборах і такого самого кольору головний убір. На шиї у неї було намисто, на обличчі оптичні окуляри, а на руці каблучка з величезним каменем.

Напередодні нового року перша леді опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком.

Також у грудні Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами.

Як відомо, сьогодні Ердоган прилетів до Києва та поділився очікуваннями від візиту (фото, відео). Зеленський і Ердоган оглянули почесну варту. Ердоган голосно сказав у мікрофон до українських воїнів гасло «Слава Україні!», ті відповіли йому – «Героям Слава!».

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