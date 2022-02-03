Зеленський сьогодні зустрінеться з Ердоганом: програма заходів

3 лютого відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом

Офіційна церемонія зустрічі президентів запланована на 13:00

Сьогодні президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«3 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана, який перебуватиме в нашій країні з офіційним візитом», – йдеться в повідомленні.

Офіційна церемонія зустрічі запланована на 13:00. О 15:25 планується також зустріч президентів із представниками ЗМІ. Захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента.

«3 лютого у зв’язку з офіційним візитом до України президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького, Печерського та Шевченківського районів», – йдеться в повідомленні Управління державної охорони.

Під час візиту Ердогана в Київ заплановане проведення засідання Стратегічної ради високого рівня. Також планується підписання між Україною та Туреччиною 12 міждержавних угод, які, як очікується виведуть на новий рівень співпрацю двох країн як у питаннях економіки, так і у сфері високих технологій.

Зокрема, планується підписати:

рамкову угоду щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях,

співробітництво у сфері молодіжної політики,

зміни до угоди, які стосуються посилення співробітництва між правоохоронними органами країн,

угоду про зону вільної торгівлі, яку вчора схвалив Кабмін.

Зазначимо, у січні Ердоган кликав Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності».

Також повідомлялося, що Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.

«Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США», – казав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

За його словами, Туреччина закликає якомога швидше знизити рівень напруги, оскільки це відповідає інтересам всіх країн регіону. Необхідно не допустити нове протистояння, у тому числі на Донбасі, додав прессекретар.

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