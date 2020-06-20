На Одещині з вікна шостого поверху випала дворічна дівчинка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У поліції нагадують, що сітки на вікнах не здатні витримати вагу дитини

Дівчинка госпіталізована до реанімаційного відділення міської лікарні

У п'ятницю ввечері до поліції Чорноморська надійшло повідомлення від медиків про те, що до реанімаційного відділення міської лікарні госпіталізована дівчинка, 2018 року народження, яка випала з вікна шостого поверху багатоповерхівки.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Попередньо встановлено, що дитина вибралася на підвіконня, підставивши табуретку, і сперлася на москітну сітку.

Зараз на місці працюють співробітники територіального відділення поліції. Правоохоронці з'ясовують повні обставини події та вирішують питання про її кваліфікацію.

У поліції нагадують, що сітки на вікнах не здатні витримати вагу дитини, тому варто облаштувати вікна заходами безпеки, для того, щоб дитина самостійно не могла їх відкрити.

Нагадаємо, киянина судитимуть за жорстоке побиття чотирирічної дівчинки

До слова, у парку в Броварах стався нещасний випадок на дитячому майданчику.

Також повідомлялося, що у Харкові з 19-поверху випала жінка з шестимісячною дитиною.