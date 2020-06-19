У Дніпрі зловмисник під час затримання вбив поліцейського



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У Дніпрі поліцейський загинув під час затримання підозрюваного у розбійному нападі Фото: Нацполіція

26-річний поліцейський, будучи пораненим і стікаючи кров‘ю, все ж затримав підозрюваного

У Дніпрі під час затримання підозрюваного у розбійному нападі від вогнепальних поранень загинув поліцейський.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Так, вранці 19 червня повідомили про розбійний напад. Для затримання правопорушника всім оперативникам та нарядам патрульним надали його прикмети та опис автомобіля.

Під час відпрацювання міста поліцейські Шевченківського відділення поліції побачили схожий за описом автомобіль. Для встановлення особи водія вирішили доставити його до відділення поліції.

Вже в автомобілі зловмисник декілька разів вистрілив у поліцейського, який сидів поруч. Поранений 26-річний поліцейський, стікаючи кров‘ю, вихопив зброю у нападника та закував його у кайданки.

Від отриманих поранень правоохоронець помер.

До слова, за останні три місяці в Дніпропетровській області загадковим чином загинули троє власників великих сільськогосподарських підприємств. Незадовго до або через деякий час після трагедій господарства загиблих загадковим чином перереєстрували.