У Московській церкві в Україні дали пораду Патріарху Варфоломію

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Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній

«Патріарху Варфоломію спочатку потрібно було б скасувати те, що нас забрали до Москви»

У Московській церкві час від часу нагадують, що томос на автокефалію Константинополь може надати у разі звернення України до Вселенського Патріарха з боку канонічної церкви. Тобто мають на увазі, що це мала б робити УПЦ МП. Але Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній (Дмитрук) і ще декілька єпископів цієї церкви свої підписи під зверненням таки поставили. Цей стан речей коментує в інтерв’ю «Главкому» сам Софроній, разом із тим надаючи своє бачення того, як у цій ситуації має діяти Патріарх Варфоломій.

«Все юридично законно, коректно. Але що ж це виходить, з більш як 80 єпископів лише п’ятеро єпископів підтримують? Це дуже мало. Звичайно, якби було звернення від нашої церкви до Вселенського Патріарха, то він би розглянув це питання», - говорить Софроній.

Та на родоському соборі (у 2016-му році на цьому острові відбувся Всеправославний Собор – «Главком»), за словами Софрронія, було визначено, що автокефалія надається тим церквам, які звертаються з таким проханням.

«Тоді, за винятком представників Росії, Грузії, Сербії, які були відсутні, усі присутні це рішення підписали. То Вселенський Патріарх може цим мотивувати своє майбутнє рішення. Але патріарху Варфоломію спочатку потрібно було б скасувати те, що нас забрали до Москви. Потрібно, аби Вселенський Патріарх під час засідання Синоду заявив, що така то постанова визнається неправомочною… а тому ми маємо право поставити це питання перед Вселенським православ’ям, щоби повернути Україну під омофор (під плече) Константинополя… Проте зараз факт залишається фактом, що ми канонічно залежні від Москви», - пояснив Софроній.

Митрополит підкреслює, що не знає, як при цьому налаштований Константинополь. «Також не знаю, - говорить він, - якою була розмова з турецьким візиром».

«Коли свого часу давали автокефалію Чехословаччині і Польщі, хоча вони вже тоді були незалежними, тоді було звернення до Вселенського Патріарха з боку чехословацьких єпископів. У нас поки єпископи мовчать. Якщо президент хоче робити таку справу, то йому потрібно було не кричати, а зібрати усіх нас - єпископів, подивитися і запитати «як ти хочеш?». Це було би дією, правильною постановкою питання», - переконаний Софроній.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.