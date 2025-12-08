Яке релігійне свято відзначається 9 грудня 2025: традиції та молитва

Релігійне свято 9 грудня: Непорочне Зачаття Пресвятої Діви Марії

9 грудня церква відзначає одне з найбільших Богородичних свят – Непорочне Зачаття Пресвятої Діви Марії. Це свято присвячене вірі в те, що Діва Марія була зачата вільною від первородного гріха.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 9 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Непорочне Зачаття Пресвятої Діви Марії

9 грудня в церковному календарі – зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Життя святої Анни, матері Діви Марії, не згадується в Біблії, але описується в апокрифічних творах, таких як Протоєвангелія Якова. За цими джерелами, Анна була донькою священника Матана з роду Аарона і дружиною Йоакима з роду Давида. Вони жили в Назареті й були побожними та милосердними людьми, але не мали дітей, що вважалося ганьбою і карою Божою.

Вони молилися Богу про дарування їм потомства й обіцяли присвятити Йому народжене дитя. Бог почув їхні молитви і послав до них ангела, який звістив, що вони матимуть дочку, яку назвуть Марією, і яка буде благословенною серед жінок. Анна народила Марію і виховувала її до трьох років, а потім привела її до храму Господнього, де вона перебувала до повноліття. Анна померла в Назареті й була похована в Гробниці Богородиці. Анна є однією з найбільш шанованих святих у християнстві. Вона вважається покровителькою вагітних, матерів, бабусь, рудокопів і деяких країн і міст.

Молитви дня

О, Пречиста Діво Маріє, Мати нашого Бога, Ти, що була зачата без гріха! Ми величаємо Твою непорочність і Твою святість. Моли Сина Твого, щоб і ми, вільні від гріхів, могли наслідувати Твою чистоту та вірність. Будь нашою заступницею і провідницею на шляху до Небесного Царства. Амінь

Народні вірування та прикмети

У католицькій традиції прикмети цього дня зазвичай пов’язані з релігійними обрядами та постом. У народній традиції, якщо свято припадає на початок грудня, то спостерігають за прикметами, що віщують погоду.