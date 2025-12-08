Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 9 грудня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 9 грудня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Релігійне свято 9 грудня: Непорочне Зачаття Пресвятої Діви Марії

9 грудня церква відзначає одне з найбільших Богородичних свят – Непорочне Зачаття Пресвятої Діви Марії. Це свято присвячене вірі в те, що Діва Марія була зачата вільною від первородного гріха.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 9 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Непорочне Зачаття Пресвятої Діви Марії

Яке релігійне свято відзначається 9 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

9 грудня в церковному календарі – зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Життя святої Анни, матері Діви Марії, не згадується в Біблії, але описується в апокрифічних творах, таких як Протоєвангелія Якова. За цими джерелами, Анна була донькою священника Матана з роду Аарона і дружиною Йоакима з роду Давида. Вони жили в Назареті й були побожними та милосердними людьми, але не мали дітей, що вважалося ганьбою і карою Божою.

Вони молилися Богу про дарування їм потомства й обіцяли присвятити Йому народжене дитя. Бог почув їхні молитви і послав до них ангела, який звістив, що вони матимуть дочку, яку назвуть Марією, і яка буде благословенною серед жінок. Анна народила Марію і виховувала її до трьох років, а потім привела її до храму Господнього, де вона перебувала до повноліття. Анна померла в Назареті й була похована в Гробниці Богородиці. Анна є однією з найбільш шанованих святих у християнстві. Вона вважається покровителькою вагітних, матерів, бабусь, рудокопів і деяких країн і міст.

Молитви дня

О, Пречиста Діво Маріє, Мати нашого Бога, Ти, що була зачата без гріха! Ми величаємо Твою непорочність і Твою святість. Моли Сина Твого, щоб і ми, вільні від гріхів, могли наслідувати Твою чистоту та вірність. Будь нашою заступницею і провідницею на шляху до Небесного Царства.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У католицькій традиції прикмети цього дня зазвичай пов’язані з релігійними обрядами та постом. У народній традиції, якщо свято припадає на початок грудня, то спостерігають за прикметами, що віщують погоду.

  • Якщо 9 грудня ясний день – це обіцяє, що Різдво буде сонячним.
  • Якщо на землі багато снігу, то рік буде врожайним та багатим.
  • Якщо у цей час сильний мороз, то очікується холодна, але рання весна.
  • Цей день вважався сприятливим для зачаття та молитов про продовження роду.

Читайте також:

Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Вашингтоні висадився десант РПЦ
У Вашингтоні висадився десант РПЦ
19 листопада, 09:13
11 листопада відзначають у світі День шопінгу
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята
11 листопада, 06:50
25 грудня – Різдво Христове
Церковний календар на грудень 2025 року: коли святкуємо Миколая та Різдво
24 листопада, 20:00
Календар робочих, вихідних та святкових днів на грудень 2025 року
Державні та міжнародні свята у грудні 2025: як відпочиватимуть українці на Різдво
30 листопада, 21:30
22 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
22 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
22 листопада, 00:00
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 листопада, 00:00
У Москві пройшли переговори щодо закінчення війни в Україні
Переговори американців та росіян у Москві щодо миру: головне за ніч
3 грудня, 05:50
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня, 00:00
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Суспільство

Київщина: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року
Яке релігійне свято відзначається 9 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 грудня 2025: традиції та молитва
На Україну насувається сніг
На Україну насувається сніг
Провели 62 дні під землею: неймовірна історія виживання військових
Провели 62 дні під землею: неймовірна історія виживання військових
Держприкордонслужба зробила заяву про масовий виїзд українців за кордон
Держприкордонслужба зробила заяву про масовий виїзд українців за кордон
«Його кандидатуру на перехід в ГУР розглядав Буданов». Згадаймо Героя України Руслана Пруса
«Його кандидатуру на перехід в ГУР розглядав Буданов». Згадаймо Героя України Руслана Пруса

Новини

Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Сьогодні, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua